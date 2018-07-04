Минэкономразвития спрогнозировало рост инфляции в 2019 году на фоне повышения НДС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Инфляция в России после превышения таргета в 2019 году на фоне повышения НДС опустится ниже цели в 2020 году и потом закрепится на уровне 4% в 2021-2024 годах. Об этом говорится в опубликованном Минэкономразвития в среду обзоре "Картина экономики", в котором приводится частично уточненный прогноз до 2024 года.

Ведомство ожидает инфляцию по итогам 2018 года на уровне 3,1%, 2019 года - 4,3%, 2020 года - 3,8%. Таргет ЦБ РФ по инфляции составляет 4,0%.

Повышение НДС с 1 января 2019 года с 18% до 20% приведет к временному ускорению инфляции, отмечает Минэкономразвития. Согласно уточненному прогнозу, общий вклад повышения НДС в инфляцию составит 1,3 процентного пункта (п.п., ранее прогнозировался рост инфляции из-за этого фактора на 1,2 п.п.).

"Будут иметь место два противоположных по направлению "вторичных эффекта": рост инфляционных ожиданий и частичная абсорбция эффекта повышения НДС за счет маржи производителей и продавцов, которые будут сопоставимы по масштабу. Вероятно, эффект роста инфляционных ожиданий реализуется уже в текущем году и приобретет форму "потребления впрок" товаров длительного пользования, на которые население будет ждать роста цен", - говорится в обзоре.

"С учетом описанного эффекта прогнозируется, что инфляция с текущих уровней ускорится до 3,1% год к году в декабре 2018 года. С учетом проведения Банком России денежно-кредитной политики, направленной на стабилизацию инфляции и сдерживание роста инфляционных ожиданий, инфляция на конец 2019 года составит 4,3% год к году, что в целом является незначительным отклонением от целевого ориентира Банка России 4%. По мере выхода из базы расчета вклада от повышения НДС инфляция, вероятно, опустится ниже 4% (прогноз инфляции на конец 2020 года составляет 3,8% год к году", - подчеркивает Минэкономразвития.

Прогноз по ВВП

Минэкономразвития также прогнозирует, что темпы роста ВВП РФ ко II кварталу 2019 года могут опуститься ниже 1% на фоне принятых решений в области бюджетно-налоговой политики, и в целом за 2019 год экономика вырастет на 1,4%.

При этом в 2020 году рост ВВП РФ, согласно прогнозу, ожидается на уровне 2,0%, в 2021 году - 3,1%, в 2022-2024 годах - в среднем 3,2% в год.