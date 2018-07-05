Независимый топливный союз усомнился в выводах ФАР о недоливе топлива на АЗС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Независимый топливный союз (НТС) счел несовершенными методы Федерации автовладельцев России (ФАР), с помощью которых она выявила недолив топлива на 76% российских АЗС, говорится в заявлении на сайте организации.

В частности, НТС сообщает, что специалисты ФАР заливали бензин не в топливный бак автомобиля, а в размещенную в багажнике пластмассовую канистру, после чего топливо переливалось в мерное устройство. Таким образом, по мнению организации, методика предполагает большую погрешность в измерениях из-за испарения бензина и возможных утечек. "Естественные потери при текущей летней погоде могут составить 10%", - отмечает НТС, подчеркивая, что для замеров должна использоваться утвержденная методика Росстандарта.

Кроме того, НТС отметил, что делать выводы о работе 25 тысяч АЗС в 85 регионах страны по выборке из 34 АЗС в 13 субъектах РФ "по меньшей мере непрофессионально". Также организация заявила о несоблюдении специалистами ФАР пропорции между долями АЗС, принадлежащих вертикально-интегрированным нефтяным компаниям, региональным сетям, а также независимыми АЗС.

"При условии, что выборка была случайной (а у наших специалистов есть глубокие сомнения в этом), ошибка выборки исследования ФАР составляет 16,8%. Однако этот показатель в нормальном статистическом исследовании варьируется в районе 2-3%", - говорится в заявлении НТС.

Также НТС сообщает, что при случайной выборке 34 АЗС результаты исследования не могли бы отличаться от ситуации на всех АЗС на 16,8%. "Поэтому выводы из исследования ФАР, что "недолив среди мелкосетевых и частных АЗС составил 100%" является грубой манипуляцией. Нельзя результаты по 8 АЗС распространять на совокупность в 11 тысяч заправок", - подчеркивают в НТС.

В организации заявили, что проблема недолива на заправках существует, "но она не такая распространенная, как пытаются показать представители ФАР". НТС напомнил и о наказании для недобросовестных АЗС в виде оборотных штрафов. "Поэтому мы попросили юристов оценить выводы ФАР, с точки зрения подачи иска в суд по статье 128.1 Уголовного кодекса РФ "Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации", - приводятся в заявлении НТС слова президента организации Павла Баженова.

Ранее сообщалось, что ФАР, приняв во внимание жалобы автовладельцев, провела мониторинг на 34 заправочных станциях в 13 субъектах РФ и выявила недолив топлива на 76% АЗС. Согласно данным ФАР, недолив топлива был выявлен у 20% вертикально интегрированных нефтяных компаний, у 81% федеральных и крупных региональных сетей и у 100% мелкосетевых и частных АЗС. Средний недолив по выборке составил 5,05%, самое большое расхождение в объеме оплаченного и фактически полученного топлива было выявлено на одной из АЗС крупной сети и составило 19,03%.