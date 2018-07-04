ФАР выявила недолив топлива на 76% АЗС в 13 субъектах РФ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Федерация автовладельцев России (ФАР) выявила недолив топлива на 76% АЗС по итогам мониторинга на 34 заправочных станциях в 13 субъектах РФ, сообщается на сайте организации.

Исследование было проведено в связи с участившимися жалобами автовладельцев на основе разработанной ФАР методики в режиме "тайного покупателя". Во время отработки процедуры проверялось соотношение оплаченного и фактически приобретенного топлива АИ-92 и АИ-95, , причем за недолив топлива принималось расхождение более чем в 1%. Так же проводилась выборочная проверка качества бензина. В работе Федерация использовала специально оборудованный автомобиль.

Согласно данным ФАР, недолив топлива был выявлен у 20% вертикально интегрированных нефтяных компаний, у 81% федеральных и крупных региональных сетей и у 100% мелкосетевых и частных АЗС. Средний недолив по выборке составил 5,05%, самое большое расхождение в объеме оплаченного и фактически полученного топлива было выявлено на одной из АЗС крупной сети и составило 19,03%.

"Если оптовая цена выше розничной, то это не минуемо приводит к снижению качественных и количественных показателей отпускаемого на АЗС топлива, а значит, у всех нас есть риск не только заправить топливо сомнительного качества, но и заплатить "за воздух", - отмечается в сообщении ФАР.

В Федерации отметили, что разработанный ей метод определения недолива топлива еще не аттестован.

Как сообщалось, из-за резкого роста цен на топливо, которое отмечалось в апреле и мае, правительство приняло меры для стабилизации ситуации на рынке. В частности, с 1 июня были снижены акцизы на бензин - на три тысячи рублей с тонны и на дизельное топливо - на две тысячи рублей с тонны. Кроме того, правительство отказалось от планируемого повышения акцизов с 1 июля на бензин - на 679 рублей, до 11,89 тыс. рублей с тонны, и на дизельное топливо - на 593 рубля, до 8,26 тыс. рублей с тонны. В ответ на это нефтяники обещали сдерживать цены в рознице, а также увеличить поставки нефтепродуктов на внутренний рынок.

Однако, согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, по итогам июня продажи нефтепродуктов составили 1,508 млн тонн, что на 5% меньше по сравнению с июнем 2017 года.