Экономика

ФАР выявила недолив топлива на 76% АЗС в 13 субъектах РФ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Федерация автовладельцев России (ФАР) выявила недолив топлива на 76% АЗС по итогам мониторинга на 34 заправочных станциях в 13 субъектах РФ, сообщается на сайте организации.

ЭкономикаНефтяники не повысили продажи топлива на внутреннем рынке на обещанные 3%Читать подробнее

Исследование было проведено в связи с участившимися жалобами автовладельцев на основе разработанной ФАР методики в режиме "тайного покупателя". Во время отработки процедуры проверялось соотношение оплаченного и фактически приобретенного топлива АИ-92 и АИ-95, , причем за недолив топлива принималось расхождение более чем в 1%. Так же проводилась выборочная проверка качества бензина. В работе Федерация использовала специально оборудованный автомобиль.

Согласно данным ФАР, недолив топлива был выявлен у 20% вертикально интегрированных нефтяных компаний, у 81% федеральных и крупных региональных сетей и у 100% мелкосетевых и частных АЗС. Средний недолив по выборке составил 5,05%, самое большое расхождение в объеме оплаченного и фактически полученного топлива было выявлено на одной из АЗС крупной сети и составило 19,03%.

"Если оптовая цена выше розничной, то это не минуемо приводит к снижению качественных и количественных показателей отпускаемого на АЗС топлива, а значит, у всех нас есть риск не только заправить топливо сомнительного качества, но и заплатить "за воздух", - отмечается в сообщении ФАР.

В Федерации отметили, что разработанный ей метод определения недолива топлива еще не аттестован.

Как сообщалось, из-за резкого роста цен на топливо, которое отмечалось в апреле и мае, правительство приняло меры для стабилизации ситуации на рынке. В частности, с 1 июня были снижены акцизы на бензин - на три тысячи рублей с тонны и на дизельное топливо - на две тысячи рублей с тонны. Кроме того, правительство отказалось от планируемого повышения акцизов с 1 июля на бензин - на 679 рублей, до 11,89 тыс. рублей с тонны, и на дизельное топливо - на 593 рубля, до 8,26 тыс. рублей с тонны. В ответ на это нефтяники обещали сдерживать цены в рознице, а также увеличить поставки нефтепродуктов на внутренний рынок.

Однако, согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, по итогам июня продажи нефтепродуктов составили 1,508 млн тонн, что на 5% меньше по сравнению с июнем 2017 года.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Федерация автовладельцев России, ФАР

Новости по теме

Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Советский"ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Советский"
Обязательства банка будут переданы другой кредитной организацииПодробнее
 "Газпром" и PGNiG разошлись в трактовке частичного решения Стокгольмского арбитража"Газпром" и PGNiG разошлись в трактовке частичного решения Стокгольмского арбитража
Российская монополия утверждает, что трибунал хоть и подтвердил право PGNiG на снижение цены на поставку газа, но не согласился с ценовой формулойПодробнее
 Долю Абрамовича в "Первом канале" собралась выкупить "Национальная медиа группа"Долю Абрамовича в "Первом канале" собралась выкупить "Национальная медиа группа"
По данным источника "Интерфакса", Абрамович сохранит косвенный контроль над 5% телеканалаПодробнее
 Экс-гендиректор "Почты России" Страшнов возглавил "ЕвроХим"Экс-гендиректор "Почты России" Страшнов возглавил "ЕвроХим"
Он сменил на этом посту Дмитрия Стрежнева, который останется в совете директоровПодробнее
Канада повысила ввозные пошлины на ряд американских товаровКанада повысила ввозные пошлины на ряд американских товаров
Китай снижает пошлины на импорт автомобилей и ряд товаров повседневного спросаПодробнее
 В России выросли акцизы на сигаретыВ России выросли акцизы на сигареты
Рост составил 10%Подробнее
 Польская PGNiG заявила, что добилась права требовать снижения цены от "Газпрома"Польская PGNiG заявила, что добилась права требовать снижения цены от "Газпрома"
На протяжении нескольких лет "Газпром" отвергал любую возможность пересмотра контрактаПодробнее
 Мнучин назвал фейком сообщение о желании Трампа вывести США из ВТОМнучин назвал фейком сообщение о желании Трампа вывести США из ВТО
Ранее издание Axios писало, что Трамп в разговоре с советниками сто раз угрожал выйти из международной организацииПодробнее
 Минфин исключил снижение беспошлинного порога на интернет-покупки за рубежом с 1 июляМинфин исключил снижение беспошлинного порога на интернет-покупки за рубежом с 1 июля
Речь шла об установлении новой максимальной суммы за месяц в 500 евроПодробнее
 Стокгольмский арбитраж начал формировать трибунал по иску "Газпрома"Стокгольмский арбитраж начал формировать трибунал по иску "Газпрома"
Российская монополия подала иск на расторжение текущих контрактов с УкраинойПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 июля6 фото
03 июля
Фотохроника 3 июля
Фотохроника 2 июля6 фото
02 июля
Фотохроника 2 июля
Россия празднует победу сборной13 фото
02 июля
Россия празднует победу сборной
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреДва человека пострадали от неизвестного вещества рядом с британским СолсбериВ миреТрамп выразил уверенность во вмешательстве РФ в американские выборыСпорт1/8 финала ЧМ-2018. ОбобщениеВ РоссииРодственники погибших в "Зимней вишне" получат дополнительно по 2 млн рублейСпортСборная Англии победила Колумбию в матче 1/8 финала ЧМ-2018МоскваПять кандидатов продолжат борьбу за пост мэра Москвы

Путин утвердил увеличение пошлин за выдачу загранпаспортов и водительских прав

При крушении парома в Индонезии погиб 31 человек

ФАР выявила недолив топлива на 76% АЗС в 13 субъектах РФ

Индия обвинила WhatsApp в распространении опасных для страны слухов

Цена на нефть Brent превысила $78 за баррель

Метро в Баку будет закрыто в среду из-за очередной энергоаварии

Что случилось этой ночью: среда, 4 июля

Новое отравление у Солсбери и все пары четвертьфинала ЧМ-2018 Подробнее

В госдепе США отказались предлагать Пхеньяну график денуклеаризации

Дипломаты не комментируют данные разведки о занижении КНДР реального количества ядерного оружия Подробнее

Родственники погибших в "Зимней вишне" получат дополнительно по 2 млн рублей

Родственники погибших в "Зимней вишне" получат дополнительно по 2 млн рублейДеньги выделят из благотворительных пожертвований, поступивших в областной бюджет Подробнее

Источник сообщил об испытаниях элементов новой системы ПВО С-500

Новое поколение систем ПВО сможет работать на больших высотах, включая ближний космос Подробнее

В России изменится учет срока содержания под стражей до приговора

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru