Экономика

Boeing и Embraer договорились о стратегическом партнерстве

Компании планируют создать СП стоимостью $4,75 млрд

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Бразильский авиастроительный концерн Embraer SA и американский Boeing в четверг объявили о стратегическом партнерстве, которое, как ожидается, поможет обеим компаниям упрочить позиции и усилить рост бизнеса на аэрокосмическом рынке. Компании подписали протокол о намерениях, говорится в совместном пресс-релизе.

Boeing и Embraer намерены создать совместное предприятие по производству пассажирских самолетов и оказанию сопутствующих услу. Его стоимость предварительно оценивается в $4,75 млрд, причем доля американской корпорации в нем составит 80% или $3,8 млрд.

Boeing ожидает, что партнерство начнет приносить прибыль в 2020 году, а к третьему году его существования синергетический эффект составит около $150 млн экономии расходов в год.

СП получит операции Embraer в сфере гражданского авиастроения. Подразделения по выпуску военных и частных самолетов останутся независимыми.

Если СП будет создано, то Boeing станет лидером рынка небольших коммерческих самолетов на 70-130 мест, которые традиционно используют региональные авиакомпании.

Это очередной этап в глобальной конкурентной войне между двумя гигантами отрасли - Boeing и Airbus SE. В октябре прошлого года европейский аэрокосмический концерн и канадская Bombardier Inc. подписали соглашение о партнерстве с целью производства самолетов Bombardier C Series. Канадская компания занимает второе место в мире в сфере производства региональных самолетов.

Правительство Бразилии должно одобрить планы компаний, так как ему принадлежит "золотая акция" Embraer, которая дает возможность наложить вето на подобную сделку.

Embraer была создана в 1969 году с помощью правительства Бразилии. На момент приватизации в 1994 году компания была убыточной и имела долги объемом свыше $200 млн. В настоящее время компания занимает третье место в мире среди производителей коммерческих самолетов по объему выручки. Штат Embraer насчитывает около 18 тыс. человек. Наиболее известные модели ее лайнеров имеют от 70 до 100 посадочных мест. Новая модель E2 может перевозить до 140 пассажиров.

Для сравнения, самый маленький лайнер Boeing имеет около 130 посадочных мест.

Цена акций Boeing выросла на 0,4% на предварительных торгах в Нью-Йорке в четверг, ADR Embraer прибавили 4%.

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Теги: Boeing, Embraer

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