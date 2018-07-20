"Победа" договорилась о поставках 15 самолетов Boeing-737MAX с 2019 года

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") договорилась с Boeing о заказе 15 самолетов нового поколения Boeing-737MAX, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с переговорами.

"Поставка запланирована с осени 2019 года", - сказал собеседник агентства, не уточнив, подписан ли уже твердый контракт между "Победой" и Boeing.

Официально в авиакомпании сообщили, что "рассматривают возможность в будущем пополнить флот новыми самолетами Boeing-737MAX", но детали возможной сделки оглашать не стали.

Сейчас флот "Победы" состоит из 20 Boeing-737-800 NG, к 2020 г. по действующим контрактам поступят еще 10 машин. В конце прошлого года гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков заявлял, что компания ведет переговоры по новым поставкам, в том числе и по Boeing-737MAX. "В 2019 году заканчивается производство Boeing-737-800, начинается выпуск следующего поколения - будет выпускаться только Boeing-737MAX. Конечно, мы смотрим на эту модель, на ее эффективность, ведем переговоры", - объяснял он. "Мы не зациклены на одном типе воздушного судна - все будет зависеть от ситуации на рынке. Но то, что это будет среднемагистральный самолет вместимостью 180-200 кресел - да, это есть", - отмечал топ-менеджер.

Действующая стратегия развития "Победы" была разработана для ее предшественника - авиакомпании "Добролет", которая из-за санкций ЕС в 2014 году остановила деятельность. Стратегия "Добролета" предполагала увеличение флота к 2018 г. до 40 самолетов, но у "Победы" к этому моменту было только 16 судов.

Вместе с тем сообщалось, что "Победа" наняла BCG для разработки новой стратегии на период 2019-2023 гг.: по данным "Интерфакса", она еще не утверждена. В мае этого года глава "Аэрофлота" Виталий Савельев говорил, что "Победа" должна иметь в своем флоте около 50 машин, не уточняя при этом сроков.