Экономика

Китай обвинил США в развязывании самой серьезной торговой войны

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Китайские власти пообещали предпринять ответные меры

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - США развязали против Китая небывалую в истории экономических отношений торговую войну, заявило в пятницу министерство коммерции КНР.

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"США с 6 июля начали взимать 25-процентную пошлину на ввозимые китайские товары стоимостью $34 млрд. Тем самым США нарушили правила торговли, развязали против Китая самую большую торговую войну в истории экономических отношений", - говорится в распространенном в пятницу заявлении ведомства.

Минкоммерции подчеркнуло: "Китайская сторона обязалась не наносить удар первой, однако для защиты коренных интересов государства и народа страны, вынуждена прибегнуть к ответным мерам".

В заявлении отмечается, что введение США повышенных тарифов является "образцом торговой гегемонии, наносящим серьезный ущерб производственной и ценовой цепочке в глобальном масштабе, препятствующим мерам по экономическому восстановлению мировой экономики, вызывающим потрясения на мировом рынке".

Китай "в соответствующее время" обрисует сложившуюся ситуацию Всемирной торговой организации, и будет "совместно с другими странами мира отстаивать систему свободной мировой торговли", подчеркнуло министерство.

КНР будет продолжать идти по пути развития экономики, реформ и открытости для внешнего мира. "Мы продолжим оценивать влияние (действий США - ИФ) на различные отрасли производства и примет меры по оказанию поддержки предприятиям", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп накануне подтвердил, что с полуночи пятницы пошлина в 25% вводится на китайские товары стоимостью в $34 млрд.

"За этим в течение двух недель к этой цифре прибавятся еще $16 млрд, у нас в подвешенном состоянии пока сохраняются $200 млрд, а затем, за $200 млрд еще $300 млрд. Так? Поэтому, в нашем распоряжении $50 млрд, еще $200 млрд и $300 млрд", - сказал он журналистам на борту президентского самолета по пути в штат Монтана.

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Теги: Китай, США

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