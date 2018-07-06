Трамп рассказал о планах ввести пошлины на китайские товары в $500 млрд

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - США могут в перспективе обложить повышенными таможенными пошлинами поставляемые в США китайские товары общей стоимостью, превышающей $500 млрд, заявил президент США Дональд Трамп.

Он подтвердил, что с полуночи пятницы пошлина в 25% вводится на китайские товары стоимостью в $34 млрд.

"За этим в течение двух недель к этой цифре прибавятся еще $16 млрд, у нас в подвешенном состоянии пока сохраняются $200 млрд, а затем, за $200 млрд еще $300 млрд. Так? Поэтому, в нашем распоряжении $50 млрд, еще $200 млрд и $300 млрд", - сказал он журналистам на борту президентского самолета по пути в штат Монтана.

Китай на различных уровнях заявлял, что не будет мириться с протекционистской торговой политикой США, наносящей ущерб всей мировой торговле и самим Соединенным Штатам, и примет ответные зеркальные меры, как по количеству, так и по качеству в отношении американских товаров.