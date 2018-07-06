На нацпроекты по образованию, науке и здравоохранению направят 2,8 трлн рублей до 2024 года

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Объем финансирования национального проекта по здравоохранению предварительно оценивается правительством в 1,5 трлн рублей на ближайшие шесть лет, заявила вице-премьер РФ по социальной политике Татьяна Голикова.

"В части национального проекта по здравоохранению отмечу, что его объем финансирования оценивается чуть более 1,5 трлн рублей", - сказала Голикова на селекторном совещании с регионами в пятницу.

Вместе с тем вице-премьер отметила, что "цифры носят предварительный характер", поскольку пока идет формирование бюджета и формирование параметров национального проекта пока не закончено. При этом финансирование нацпроекта планируется не на три, а сразу на шесть лет, добавила она.

Большая часть средств на исполнение проекта будет выделена из федерального бюджета. Как пояснили в секретариате Голиковой, речь идет о сумме порядка 1 479 млрд рублей. Эти средства будут направлены в регионы.

Нацпроект по образованию

Голикова также заявила, что правительство планирует направить на национальный проект по образованию порядка 800 млрд рублей за шесть лет.

Она подчеркнула, что проект должен включать в себя не только строительство и реконструкцию школ в России, закупку оборудования, но и совершенствование системы обучения в школах, колледжах и вузах.

Финансирование национальных проектов рассчитывается сразу на шесть лет.

Наука

На национальный проект по науке правительство России планирует направить в общей сложности около 540 млрд рублей за шесть лет.

"На проект планируется направить порядка 540 млрд рублей. Результаты научных исследований, которые будут получены, должны быть внедрены в практику и производство", - сказала Голикова.

Она добавила, что в рамках нацпроекта будут профинансированы, в частности, региональные научные центры. По словам вице-премьера, их развитие - это вклад, в том числе, в экономику региона, где они расположены.

"Я хочу также обратить внимание на то, что это новая современная площадка отработки новых технологий", - сказала вице-премьер

Финансирование национальных проектов рассчитывается не на три года, а сразу на шесть лет. Ранее вице-премьер отметила, что объем финансирования пока окончательно не определен и будет утверждаться по мере прохождения бюджетного цикла.