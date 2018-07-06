Правительство озвучило стоимость национальных проектов в социальной сфере

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер, куратор социального блока в правительстве РФ Татьяна Голикова в пятницу на селекторном совещании с регионами назвала ожидаемый объем финансирования по ключевым национальным проектам в сфере своей ответственности.

Каждая цифра рассчитана на шесть лет, однако отмечается, что пока расчеты не окончательные и будут уточняться по мере принятия бюджета.

Здравоохранение

На нацпроект по здравоохранению планируется выделить "чуть более 1,5 трлн рублей", сказала Голикова. Из них, как уточнили в секретариате вице-премьера, ориентировочно 1,479 трлн рублей будет выделено из федерального бюджета.

В рамках нацпроекта будет развиваться инфраструктура поликлиник и больниц по всей России, особенно это касается небольших и труднодоступных населенных пунктов, средства также планируется направить на обучение и переподготовку медиков, внедрение цифровых технологий и передовых достижений науки.

Голикова отдельно остановилась на тарифах оказания онкологической помощи: в рамках нацпроекта они будут увеличены втрое (по данным секретариата вице-премьера, с 320 тыс. рублей до 956 тыс. рублей), на это будут направлены средства из федерального бюджета в бюджет ОМС.

Демография

Нацпроект по демографии предварительно оценивается в 3,8 трлн рублей, деньги планируется направить преимущественно из федерального бюджета.

"Проект демография состоит из пяти частей, пока предлагается направить на этот проект 3,8 трлн рублей, и в основном это средства федерального бюджета. Вы понимаете, что сюда входит достаточно большой блок социальных выплат", - сказала Голикова, обращаясь к руководителям социальной политики в регионах.

Сюда входят меры по поддержке семей в целях стимулирования рождаемости, развитие дошкольного образования и создание мест в ясельных группах для детей до трех лет, создание условий для выхода на работу для молодых мам. Как ожидается, это направление будут курировать Минтруд совместно с Минпросвещения.

Кроме того, в проект закладываются меры по поддержке старшего поколения - это программы "активного долголетия" и специальной медицинской помощи для пожилых граждан, а также меры по формированию здорового образа жизни, в том числе благодаря открытию кабинетов медицинской профилактики в поликлиниках. Наконец, тот же нацпроект предполагает развитие физкультуры и спорта.

Образование

Национальный проект по образованию оценивается в 800 млрд рублей на шесть лет, здесь также большую часть денег выделит бюджет РФ.

Деньги будут направляться на строительство и реконструкцию школ, развитие колледжей, техникумов и вузов, закупку нового оборудования. Отдельно Т.Голикова упомянула, что внимания требуют мероприятия по выявлению и поддержке талантливых детей - каждый из них должен получить дальнейшее сопровождение, в том числе - участие в олимпиадах, профессиональное развитие и трудоустройство.

Наука

На национальный проект по науке планируется выделить около 540 млрд рублей за шесть лет. В рамках нацпроекта будут профинансированы, в частности, региональные научные центры, пояснила вице-премьер. По ее словам, развитие научных центров - это вклад, в том числе, в экономику субъектов РФ, где они расположены.

При этом, как подчеркнула Голикова, все результаты научной работы должны быть внедрены в практику и производство.

Таким образом, в общей сложности на социальные проекты соцблок правительства рассчитывает направить около 6,64 трлн рублей за ближайшие шесть лет, в основном эти средства предоставит федеральный бюджет.

Национальные проекты - инструмент, необходимый для реализации положений новых майских указов президента РФ Владимира Путина.