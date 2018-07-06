Главные новости
В РоссииПравительство озвучило стоимость национальных проектов в социальной сфереВ РоссииВ Кремле обратили внимание на резонансное дело против матери ребенка-инвалидаЭкономикаКитай ввел ответные пошлины на американские товары
В России

Правительство озвучило стоимость национальных проектов в социальной сфере

В общей сложности планируется потратить 6,6 трлн рублей за шесть лет

Правительство озвучило стоимость национальных проектов в социальной сфере
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер, куратор социального блока в правительстве РФ Татьяна Голикова в пятницу на селекторном совещании с регионами назвала ожидаемый объем финансирования по ключевым национальным проектам в сфере своей ответственности.

Каждая цифра рассчитана на шесть лет, однако отмечается, что пока расчеты не окончательные и будут уточняться по мере принятия бюджета.

Здравоохранение

На нацпроект по здравоохранению планируется выделить "чуть более 1,5 трлн рублей", сказала Голикова. Из них, как уточнили в секретариате вице-премьера, ориентировочно 1,479 трлн рублей будет выделено из федерального бюджета.

В рамках нацпроекта будет развиваться инфраструктура поликлиник и больниц по всей России, особенно это касается небольших и труднодоступных населенных пунктов, средства также планируется направить на обучение и переподготовку медиков, внедрение цифровых технологий и передовых достижений науки.

Голикова отдельно остановилась на тарифах оказания онкологической помощи: в рамках нацпроекта они будут увеличены втрое (по данным секретариата вице-премьера, с 320 тыс. рублей до 956 тыс. рублей), на это будут направлены средства из федерального бюджета в бюджет ОМС.

Демография

Нацпроект по демографии предварительно оценивается в 3,8 трлн рублей, деньги планируется направить преимущественно из федерального бюджета.

"Проект демография состоит из пяти частей, пока предлагается направить на этот проект 3,8 трлн рублей, и в основном это средства федерального бюджета. Вы понимаете, что сюда входит достаточно большой блок социальных выплат", - сказала Голикова, обращаясь к руководителям социальной политики в регионах.

Сюда входят меры по поддержке семей в целях стимулирования рождаемости, развитие дошкольного образования и создание мест в ясельных группах для детей до трех лет, создание условий для выхода на работу для молодых мам. Как ожидается, это направление будут курировать Минтруд совместно с Минпросвещения.

Кроме того, в проект закладываются меры по поддержке старшего поколения - это программы "активного долголетия" и специальной медицинской помощи для пожилых граждан, а также меры по формированию здорового образа жизни, в том числе благодаря открытию кабинетов медицинской профилактики в поликлиниках. Наконец, тот же нацпроект предполагает развитие физкультуры и спорта.

Образование

Национальный проект по образованию оценивается в 800 млрд рублей на шесть лет, здесь также большую часть денег выделит бюджет РФ.

Деньги будут направляться на строительство и реконструкцию школ, развитие колледжей, техникумов и вузов, закупку нового оборудования. Отдельно Т.Голикова упомянула, что внимания требуют мероприятия по выявлению и поддержке талантливых детей - каждый из них должен получить дальнейшее сопровождение, в том числе - участие в олимпиадах, профессиональное развитие и трудоустройство.

Наука

На национальный проект по науке планируется выделить около 540 млрд рублей за шесть лет. В рамках нацпроекта будут профинансированы, в частности, региональные научные центры, пояснила вице-премьер. По ее словам, развитие научных центров - это вклад, в том числе, в экономику субъектов РФ, где они расположены.

При этом, как подчеркнула Голикова, все результаты научной работы должны быть внедрены в практику и производство.

Таким образом, в общей сложности на социальные проекты соцблок правительства рассчитывает направить около 6,64 трлн рублей за ближайшие шесть лет, в основном эти средства предоставит федеральный бюджет.

Национальные проекты - инструмент, необходимый для реализации положений новых майских указов президента РФ Владимира Путина.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Татьяна Голикова

Новости по теме

В России
Правительство озвучило стоимость национальных проектов в социальной сфереПравительство озвучило стоимость национальных проектов в социальной сфере
В общей сложности планируется потратить 6,6 трлн рублей за шесть летПодробнее
 В Кремле обратили внимание на резонансное дело против матери ребенка-инвалидаВ Кремле обратили внимание на резонансное дело против матери ребенка-инвалида
Женщине инкриминируют незаконный оборот психотропных препаратовПодробнее
 Григорий Явлинский: Митрохин не прав, но я не буду перемывать ему костиГригорий Явлинский: Митрохин не прав, но я не буду перемывать ему кости
Основатель "Яблока" рассказал, как он собирается вдохнуть в партию новую жизньПодробнее
 Google напомнил о правилах индексации документов после инцидента с "Яндексом"Google напомнил о правилах индексации документов после инцидента с "Яндексом"
Накануне вечером в выдаче российского поисковика появились гугл-документы, похожие на персональные данныеПодробнее
Защита Улюкаева обжаловала возврат $2 млн генералу ФеоктистовуЗащита Улюкаева обжаловала возврат $2 млн генералу Феоктистову
По мнению адвокатов, на заседании "не было установлено, что денежные средства принадлежали Феоктистову"Подробнее
 Госдума официально раскрыла размер пенсии и зарплаты депутатаГосдума официально раскрыла размер пенсии и зарплаты депутата
Данные приводятся по итогам шести месяцев 2018 годаПодробнее
 "Яндекс" несколько часов показывал документы Google Docs в поисковой выдаче"Яндекс" несколько часов показывал документы Google Docs в поисковой выдаче
По поиску можно было просмотреть документы с низким уровнем приватности - доступные для всех, у кого есть ссылкаПодробнее
 Госдума позволит пускать родственников пациентов в реанимациюГосдума позволит пускать родственников пациентов в реанимацию
Сейчас допуск родных в реанимацию - не обязанность больниц, а жест доброй воли со стороны главврачаПодробнее
 Глава "Натали Турс" заявил о вымогательстве денег у клиентов в ТурцииГлава "Натали Турс" заявил о вымогательстве денег у клиентов в Турции
По словам Воробьева, подобные проблемы возникли у 150 человекПодробнее
 Первый вице-премьер Дагестана уволенПервый вице-премьер Дагестана уволен
В его доме и кабинете проходят обыскиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Неделя высокой моды в Париже9 фото
05 июля
Неделя высокой моды в Париже
Фотохроника 4 июля6 фото
04 июля
Фотохроника 4 июля
Лучшие фото недели10 фото
29 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПравительство озвучило стоимость национальных проектов в социальной сфереВ РоссииВ Кремле обратили внимание на резонансное дело против матери ребенка-инвалидаЭкономикаКитай ввел ответные пошлины на американские товарыСпортПутин попросил футбольных легенд предсказать победителя ЧМ-2018В миреАсахару и других лидеров "Аум синрикё" казнили в ЯпонииВ миреПомпео привез в подарок Ким Чен Ыну диск с песней Rocket Man

Аналитики Bernstein заявили о возможном скачке нефтяных цен выше $150 за баррель

Правительство озвучило стоимость национальных проектов в социальной сфере

Правительство озвучило стоимость национальных проектов в социальной сфереВ общей сложности планируется потратить 6,6 трлн рублей за шесть лет Подробнее

Английского болельщика задержали в Москве по запросу ОАЭ

В Кремле пообещали рассмотреть просьбу о льготах для добровольцев в Сирии

Алмаз в форме мяча предложили назвать в честь Акинфеева

Песков рассказал о намерении России защищать свои интересы в торговой войне с США

Граната взорвалась на продуктовой базе в Ростове-на-Дону

В Кремле обратили внимание на резонансное дело против матери ребенка-инвалида

В Кремле обратили внимание на резонансное дело против матери ребенка-инвалидаЖенщине инкриминируют незаконный оборот психотропных препаратов Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
QF1Уругвай Уругвай– : –17:00Франция Франция17:00QF2Бразилия Бразилия– : –21:00Бельгия Бельгия21:00