Рынок акций РФ отыграл к закрытию торгов дневные потери

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к закрытию торгов в пятницу отыграл все дневные потери индексов благодаря отскоку нефти от локальных минимумов и росту фондовых площадок Европы и США после выхода статистики американского Минтруда; лидерами отката выступили бумаги "Мобильных телесистем" и "Башнефти" после отсечки на бирже их дивидендов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2345,38 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1173,47 пункта (+0,2%), динамика рублевых цен основных "фишек" на Московской бирже оказалась разнополярной в пределах 2,2%.

Доллар просел до 62,98 руб. (-0,14 рубля).

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 1,7-2,2%, доллар подрос на 0,21 рубля.

Минэкономразвития РФ сообщило в пятницу, что Россия ввела компенсирующие меры в связи с применением США дополнительных ввозных пошлин на сталь и алюминий. Компенсирующие меры применяются в виде дополнительных, повышенных ставок импортных пошлин в размере от 25% до 40% от стоимости ввозимого товара. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В пятницу на бирже лишились дивидендной составляющей с учетом расчетов "Т+2" акции "Мобильных телесистем" (-3,8%, до 276,95 рубля; дивиденд за второе полугодие 2017 года - 23,4 рубля), "Башнефти" (-4,7% и -8% "префы"), "Россетей" (-0,9% и -0,9% "префы"), ПАО "Лензолото" (+0,2% и -0,4% "префы", до 2780 руб., дивиденд на "префы" - 8,71 руб.). Также просели бумаги "АЛРОСА" (-2,2%), "Татнефти" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-1%), "Роснефти" (-0,7%).

Выросли бумаги "Интер РАО" (+1,8%), "Мосбиржи" (+1,5%), "Норникеля" (+1,1%), Сбербанка (+1% и +0,8% "префы"), "префы" "Татнефти" (+1,3%)," Сургутнефтегаза" (+1,2%) и обновили максимумы бумаги "НОВАТЭКа" (+0,4%, до 907,2 рубля, максимум дня и новый пик - 911,4 рубля).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 34,371 млрд рублей (из них 12,417 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В Азии в четверг преобладал рост индексов (Япония выросла на 1,2%, Китай - на 0,7%), также развернулась вверх вечером Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,1-0,2%), растет Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,8%) после выхода статистики Минтруда США.

В пятницу вступают в силу пошлины на импорт в США китайских товаров на сумму $34 млрд в год, ранее американский президент США Дональд Трамп заявил о намерении сделать то же самое с товарами на $200 млрд.

МИД КНР в пятницу заявил о введении пошлин на ввоз американских товаров в Китай в ответ на действия властей США, объявивших о дополнительных сборах в размере 25% на импорт 818 наименований китайских товаров на общую сумму $34 млрд в год. Действия США противоречат нормам ВТО и негативно влияют на деловую активность во всем мире, цитирует представителя китайского МИД агентство Bloomberg.

Вместе с тем, по данным немецкой газеты Handelsblatt, США могут отказаться от новых пошлин на импорт автомобилей и автокомпонентов из стран Евросоюза, если ЕС снизит уже существующие ввозные пошлины на продукцию американского автопрома до нуля. Перспективы так называемого "нулевого решения" поддерживают рост автопроизводителей в Европе и США.

Вышедшие в пятницу статданные Минтруда США показали рост числа рабочих мест в июне на 213 тысяч человек при прогнозах увеличения на 190-195 тысяч и подъем безработицы до 4% с 3,8%, хотя изменений не ожидалось. Кроме того, показатель средней почасовой оплаты труда в США в прошлом месяце увеличился на 2,7% в годовом выражении - менее слабыми темпами, чем ожидалось (2,8%).

Замедление темпов роста зарплат воспринимается трейдерами как сигнал ослабления инфляции в США, который может ограничить дальнейшее ужесточение кредитно-денежной политики Федеральной резервной системой (ФРС), что оказало давление на доллар и поддержало фондовые площадки.

Нефть Brent к вечеру пятницы сократила падение благодаря ослаблению доллара. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $76,95 за баррель (-0,6% и -1,1% в четверг), августовская цена WTI выросла до $73,71 за баррель (+1,1% и -1,6% накануне).