Экономика

РФ ввела повышенные пошлины на импорт некоторых товаров из США

Компенсирующие меры коснулись только той продукции, аналоги которой производятся в России

РФ ввела повышенные пошлины на импорт некоторых товаров из США
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Россия ввела компенсирующие меры в связи с применением США дополнительных ввозных пошлин на сталь и алюминий, сообщила пресс-служба Минэкономразвития в пятницу.

В РоссииРоссия объявила торговую войну СШАРоссия объявила торговую войну СШАЧитать подробнее

В сообщении отмечается, что соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Компенсирующие меры применяются в виде дополнительных, повышенных ставок импортных пошлин в размере от 25 до 40% от стоимости ввозимого товара. Ими будут облагаться некоторые товары США, аналоги которых производятся в России", - приводится в сообщении комментарий министра экономического развития РФ Максима Орешкина.

"В частности, под меры подпадают некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокно", - сказал министр.

"Дополнительные пошлины поддержат российские предприятия, выпускающие аналогичную продукцию. Они смогут заместить американские поставки на внутреннем рынке", - отмечают в Минэкономразвития.

"Ущерб от американских торговых ограничений для российских экспортеров оценивается в $537,6 млн. Это объем дополнительных пошлин, которые российские поставщики должны платить в США. Повышение наших пошлин на данном этапе позволит компенсировать только часть ущерба - $87,6 млн. Это компенсация, на которую, по правилам ВТО, Россия сейчас имеет право", - пояснил Орешкин.

"Остальную часть компенсирующих мер Россия сможет ввести либо по прошествии трех лет с начала действия дополнительных пошлин в США (то есть 21 марта 2021 года), либо после решения Органа по разрешению споров ВТО о несоответствии американских мер правилам организации", - отмечают в Минэкономразвития.

Россия, как и другие члены ВТО (Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия), уже инициировала спор с США в ВТО. 29 июня был направлен запрос на проведение формальных консультаций. "Если в ходе консультаций не будут найдены взаимоприемлемые пути разрешения спора, то Россия обратится в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы и передаче спора на ее рассмотрение", - сообщают в Минэкономразвития.

Две недели назад Орешкин заявлял, что рассматривается возможность повышения импортных пошлин в том числе на легковые автомобили из США, но из пресс-релиза министерства следует, что такое предложение не было принято.

Пошлины на сталь и алюминий

Дополнительные импортные пошлины на сталь и алюминий были введены США с 23 марта 2018 года. На сегодняшний день пошлинами в 25% облагается стальная продукция из всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Пошлины в 10% распространяются на импорт алюминия из всех стран, кроме Австралии и Аргентины. В отношении поставок выведенных из-под действия пошлин стран, за исключением Австралии, применяются импортные квоты.

Россия 22 мая уведомила ВТО, что ответные ограничения в отношении товаров из США оцениваются на сумму до $537,6 млн, что эквивалентно ущербу от ограничений США для российского экспорта стали и алюминия, говорилось в уведомлении РФ, опубликованном на сайте ВТО.

Ущерб в $537,6 млн, согласно документу, посчитан российской стороной исходя из введенной 25%-ной пошлины на экспорт стали из РФ в США ($1,512 млрд экспорта) и 10%-ной на экспорт алюминия ($1,646 млрд).

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Минэкономразвития РФ

Новости по теме

Экономика
РФ ввела повышенные пошлины на импорт некоторых товаров из СШАРФ ввела повышенные пошлины на импорт некоторых товаров из США
Компенсирующие меры коснулись только той продукции, аналоги которой производятся в РоссииПодробнее
 "Газпром" заплатит 210 млн евро за спонсорство Лиги чемпионов в 2018-2020 годах"Газпром" заплатит 210 млн евро за спонсорство Лиги чемпионов в 2018-2020 годах
Российская компания является спонсором турнира с 2012 годаПодробнее
 Китай ввел ответные пошлины на американские товарыКитай ввел ответные пошлины на американские товары
Ранее США ввели 25-процентные пошлины на китайские товары стоимостью $34 млрд в годПодробнее
 "Газпром" опроверг возобновление ареста в Швейцарии акций Nord Stream и Nord Stream 2"Газпром" опроверг возобновление ареста в Швейцарии акций Nord Stream и Nord Stream 2
Ранее "Нафтогаз Украины" сообщил, что возобновлен арест активов "Газпрома"Подробнее
Независимый топливный союз усомнился в выводах ФАР о недоливе топлива на АЗСНезависимый топливный союз усомнился в выводах ФАР о недоливе топлива на АЗС
Организация намерена подать к Федерации автовладельцев иск о клеветеПодробнее
 "Нафтогаз" сообщил о возобновлении судом в Швейцарии ареста активов "Газпрома""Нафтогаз" сообщил о возобновлении судом в Швейцарии ареста активов "Газпрома"
Решение о снятии ареста ранее принял местный орган по взысканию долговПодробнее
 Песков прокомментировал прогноз Bank of America о повторении кризиса 1998 года в РФПесков прокомментировал прогноз Bank of America о повторении кризиса 1998 года в РФ
Ранее аналитики заявили, что динамика рынков похожа на ситуацию, предшествующую финансовому кризису конца 90-х гг.Подробнее
 Минэкономразвития спрогнозировало рост инфляции в 2019 году на фоне повышения НДСМинэкономразвития спрогнозировало рост инфляции в 2019 году на фоне повышения НДС
Темпы роста ВВП ко II кварталу 2019 года могут опуститься ниже 1%, но в целом экономика вырастет на 1,4%, говорится в прогнозе министерстваПодробнее
 Федерация автовладельцев выявила недолив топлива на 76% АЗС в 13 субъектах РФФедерация автовладельцев выявила недолив топлива на 76% АЗС в 13 субъектах РФ
Максимальное расхождение в объемах оплаченного и полученного топлива выявлено на АЗС крупной сетиПодробнее
 ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Советский"ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Советский"
Обязательства банка будут переданы другой кредитной организацииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Неделя высокой моды в Париже9 фото
05 июля
Неделя высокой моды в Париже
Фотохроника 4 июля6 фото
04 июля
Фотохроника 4 июля
Лучшие фото недели10 фото
29 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРФ ввела повышенные пошлины на импорт некоторых товаров из СШАВ РоссииМВД прекратило резонансное дело против матери ребенка-инвалидаВ РоссииПравительство озвучило стоимость национальных проектов в социальной сфереЭкономикаКитай ввел ответные пошлины на американские товарыСпортПутин попросил футбольных легенд предсказать победителя ЧМ-2018В миреАсахару и других лидеров "Аум синрикё" казнили в Японии

Украина решила добавить журналисту Вышинскому обвинение в хранении оружия

Мэрия Москвы сочла невозможным проведение митинга против пенсионной реформы в центре

Каждый второй выпускник колледжа в РФ провалился на независимом профэкзамене

Эксперимент по оценке профпригодности проводился впервые наряду с обычной итоговой аттестацией Подробнее

На Украине представили послам стран G7 "стратегию деоккупации" Донбасса

План предполагает ввод двух тысяч миротворцев и контрпропаганду против российских властей Подробнее

ЕС изменит мандат Европейского инвестбанка ради кредитов Ирану в условиях санкций

Футбольный болельщик из Индии госпитализирован в Волгограде

Инфляция в РФ в июне ускорилась до 0,5%

Дело ректора университета Бонч-Бруевича прекращено по просьбе ФСБ

Уругвай - Франция. Онлайн

Уругвай - Франция. ОнлайнВ Нижнем Новгороде определится первый полуфиналист чемпионата мира по футболу в России Подробнее

В ФИФА прокомментировали сведения о положительном допинг-тесте игрока сборной Ирана на ЧМ

Речь идет о Саиде Эззатоллахи, на клубном уровне защищающем цвета ФК "Ростов" Подробнее

СКР проверит информацию о покушении на россиянина Винника в Греции

Вице-премьер РФ Акимов сменит Дворковича во главе совета директоров РЖД

Путин обсудил с членами Совбеза предстоящий матч сборной России

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
QF1Уругвай Уругвай– : –17:00Франция Франция17:00онлайнQF2Бразилия Бразилия– : –21:00Бельгия Бельгия21:00