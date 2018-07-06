РФ ввела повышенные пошлины на импорт некоторых товаров из США

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Россия ввела компенсирующие меры в связи с применением США дополнительных ввозных пошлин на сталь и алюминий, сообщила пресс-служба Минэкономразвития в пятницу.

В сообщении отмечается, что соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Компенсирующие меры применяются в виде дополнительных, повышенных ставок импортных пошлин в размере от 25 до 40% от стоимости ввозимого товара. Ими будут облагаться некоторые товары США, аналоги которых производятся в России", - приводится в сообщении комментарий министра экономического развития РФ Максима Орешкина.

"В частности, под меры подпадают некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокно", - сказал министр.

"Дополнительные пошлины поддержат российские предприятия, выпускающие аналогичную продукцию. Они смогут заместить американские поставки на внутреннем рынке", - отмечают в Минэкономразвития.

"Ущерб от американских торговых ограничений для российских экспортеров оценивается в $537,6 млн. Это объем дополнительных пошлин, которые российские поставщики должны платить в США. Повышение наших пошлин на данном этапе позволит компенсировать только часть ущерба - $87,6 млн. Это компенсация, на которую, по правилам ВТО, Россия сейчас имеет право", - пояснил Орешкин.

"Остальную часть компенсирующих мер Россия сможет ввести либо по прошествии трех лет с начала действия дополнительных пошлин в США (то есть 21 марта 2021 года), либо после решения Органа по разрешению споров ВТО о несоответствии американских мер правилам организации", - отмечают в Минэкономразвития.

Россия, как и другие члены ВТО (Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия), уже инициировала спор с США в ВТО. 29 июня был направлен запрос на проведение формальных консультаций. "Если в ходе консультаций не будут найдены взаимоприемлемые пути разрешения спора, то Россия обратится в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы и передаче спора на ее рассмотрение", - сообщают в Минэкономразвития.

Две недели назад Орешкин заявлял, что рассматривается возможность повышения импортных пошлин в том числе на легковые автомобили из США, но из пресс-релиза министерства следует, что такое предложение не было принято.

Пошлины на сталь и алюминий

Дополнительные импортные пошлины на сталь и алюминий были введены США с 23 марта 2018 года. На сегодняшний день пошлинами в 25% облагается стальная продукция из всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Пошлины в 10% распространяются на импорт алюминия из всех стран, кроме Австралии и Аргентины. В отношении поставок выведенных из-под действия пошлин стран, за исключением Австралии, применяются импортные квоты.

Россия 22 мая уведомила ВТО, что ответные ограничения в отношении товаров из США оцениваются на сумму до $537,6 млн, что эквивалентно ущербу от ограничений США для российского экспорта стали и алюминия, говорилось в уведомлении РФ, опубликованном на сайте ВТО.

Ущерб в $537,6 млн, согласно документу, посчитан российской стороной исходя из введенной 25%-ной пошлины на экспорт стали из РФ в США ($1,512 млрд экспорта) и 10%-ной на экспорт алюминия ($1,646 млрд).