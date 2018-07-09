Минфин в 2019 году закупит валюту на внутреннем рынке на 3,4 трлн рублей

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Минфин РФ в 2019 году может купить на внутреннем рынке валюту на сумму 3,4 трлн рублей. Такой объем увеличения остатков на счете по зачислению дополнительных нефтегазовых доходов в иностранной валюте предусматривается на следующий год в проекте Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019-2021 годы, опубликованном на сайте Бюджетного комитета Госдумы в преддверии запланированных на понедельник парламентских слушаний по этой теме.

В 2020 году эта сумма может составить 2,74 трлн рублей, в 2021 году - 2,355 трлн рублей.

Поправками в бюджет 2018 года был увеличен объем дополнительных нефтегазовых доходов, за счет которых формируется Фонд национального благосостояния, с 527,57 млрд рублей до 2,74 трлн рублей.

Ранее Минфин уже оценивал, что в 2018 году на покупку валюты на внутреннем рынке за счет дополнительных нефтегазовых доходов может быть направлено порядка 2 трлн рублей при средней цене на нефть $54-55 за баррель, если же цена будет на уровне $60 за баррель, сумма может вырасти до 2,8 трлн рублей.