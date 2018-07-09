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Рубль слегка вырос к бивалютной корзине на фоне растущей нефти

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Доллар США снижается, евро немного растет на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне возобновивших рост цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,82-62,93 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 62,93 руб./$1 (-4,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 74,02 руб./EUR1 (+1,5 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 1,66 копейки к уровню закрытия пятницы, до 67,92 рубля.

Доллар при этом оказался на 19,16 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 11,22 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь незначительно повышается к бивалютной корзине на старте торгов в понедельник следом за развернувшейся вверх нефтью. Цены на нефть поднимаются, несмотря на сигналы увеличения буровой активности в США. Поддержку рынку оказали заявления главы саудовской государственной нефтекомпании Saudi Aramco Амина Насера о том, что нефтяной рынок может столкнуться с нехваткой сырья, поскольку крупные представители сектора фокусируются на краткосрочной добыче.

Увеличение инвестиций в "краткосрочный цикл" будет недостаточным, чтобы удовлетворить растущий спрос на нефть в будущем, заявил Насер в интервью The Financial Times.

Цена сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени выросла на 0,49% - до $77,49 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,22% - до $74,07 за баррель.

За минувшую неделю Brent подешевела на 2,7%, WTI - на 0,5%, свидетельствуют данные FactSet. Падение цен было отмечено впервые за три недели.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, указали на рост числа действующих нефтяных буровых установок в США по итогам прошлой недели на 5 единиц - до 863 установок.

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Теги: Рубль, евро, доллар, нефть

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