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Банку России собрались разрешить проведение обысков

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ может получить законодательные полномочия проводить проверки в кредитных организациях, схожие с оперативно-розыскными мероприятиями - без предварительного уведомления банка, в присутствии свидетелей, рассказал агентству "Интерфакс" источник, знакомый с подготовленным текстом поправок в закон о "Центральном банке РФ".

По словам источника, поправки могут войти в готовящийся ко второму чтению законопроект, регулирующий взаимодействие аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов с ЦБ РФ. Документ был принят в первом чтении в мае 2016 года.

Изменения в закон расширят полномочия регулятора: сотрудники ЦБ с разрешения председателя Банка России или его заместителя смогут проводить контрольное мероприятие в банке без его предварительного уведомления и в присутствии двух свидетелей, а также с применением видеозаписи или фото- и киносъемки.

По словам источника "Интерфакса", Минэкономразвития при рассмотрении доработанного законопроекта предложило обосновать необходимость этих поправок, поскольку, по мнению министерства, регулятор и так имеет достаточные полномочия при надзоре за банками.

Кроме того, поправки меняют порядок взаимодействия ЦБ с правоохранительными органами в части расследования дел о фальсификации отчетности финансовых организаций. Сейчас по закону регулятор обязан направить соответствующие материалы в следственные органы, если банк в срок не устранил нарушения, связанные с представлением и публикацией отчетности и если есть обоснованные предположения о возможной фальсификации отчетности. Изменениями предлагается оставить обоснованное предположение о фальсификации отчетности единственным условием для направления Центробанком заявления и материалов в правоохранительные органы.

О планах ЦБ получить законодательное право проводить проверки банков без их предварительного уведомления, в том числе для выявления признаков забалансовых вкладов, говорила в интервью "Интерфаксу" зампред Банка России Ольга Полякова.

"В ходе таких контрольных мероприятий уполномоченные представители Банка России будут осуществлять действия по совершению сделки либо созданию условий для совершения сделки в целях проверки соблюдения со стороны кредитных организаций требований, которые предъявляются законодательством к их деятельности. Например, при установлении признаков наличия забалансовых вкладов мы сможем прийти в кредитную организацию и, совершив контрольное мероприятие, установить факты нарушения ею требований законодательства в части отражения в учете привлекаемых вкладов", - рассказывала она в августе 2017 года.

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Теги: ЦБ РФ
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