Госдума приняла закон, позволяющий ЦБ проводить обыски в банках

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, наделяющий ЦБ РФ полномочиями проводить проверки в кредитных организациях, схожие с оперативно-розыскными мероприятиями.

Поправки были внесены ко второму чтению закона, регулирующего взаимодействие аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов с ЦБ.

Принятый закон расширяет полномочия регулятора: сотрудники ЦБ с разрешения председателя Банка России или его заместителя смогут проводить контрольное мероприятие в банке без его предварительного уведомления и в присутствии двух свидетелей, а также с применением видеозаписи или фото- и киносъемки.

Закон меняет порядок взаимодействия ЦБ с правоохранительными органами в части расследования дел о фальсификации отчетности финансовых организаций. Сейчас по закону регулятор обязан направить соответствующие материалы в следственные органы, если банк в срок не устранил нарушения, связанные с представлением и публикацией отчетности и если есть обоснованные предположения о возможной фальсификации отчетности. Принятые изменения предлагают оставить обоснованное предположение о фальсификации отчетности единственным условием для направления Центробанком заявления и материалов в правоохранительные органы.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.