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Экономика

РФ в январе-мае снизила импорт мяса, резко увеличила яблок и пальмового масла

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Россия в январе-мае 2018 года снизила импорт мяса и сливочного масла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но резко увеличила ввоз яблок и пальмового масла.

Как сообщила ФТС в понедельник, поставки мяса (кроме мяса птицы) составили 159,3 тыс. тонн (на $577,6 млн), что на 35,8% (на 25,9% в стоимостном выражении) меньше, чем за 5 месяцев прошлого года. Импорт мяса птицы снизился до 82,9 тыс. тонн (на $129,7 млн) - на 10,4% (на 11,2%) меньше. Поставки сгущенного молока и сливок составили 62,8 тыс. тонн (на $121,6 млн), снизившись на 32,9% (на 44%) по сравнению с январем-маем 2017 года, сливочного масла - 26,7 тыс. тонн на $131,9 млн (на 42,5% и 46,2% меньше соответственно).

В то же время ввоз сыров и творога в натуральном выражении вырос на 11,4%, до 101,1 тыс. тонн, их стоимость при этом снизилась на 5,3%, до $361,6 млн.

Импорт рыбы вырос на 1,9%, до 174,6 тыс. тонн (на $513,4 млн), кофе - на 11,6%, до 80,7 тыс. тонн (на $249,1 млн), чая - на 1%, до 71,7 тыс. тонн (на $222,1 млн). Поставки бананов увеличились на 3,9%, до 729,5 тыс. тонн (на $547,7 млн), цитрусовых - на 14,3%, до 759,7 тыс. тонн (на $541,6 млн). Импорт яблок подскочил $410,8 млн). Поставки пальмового масла возросли на 26,9%, до 412,1 тыс. тонн (на $308,9 млн).

Импорт сахара-сырца составил всего 2,1 тыс. тонн (на $1,7 млн). Это на 79,7% меньше, чем годом ранее. Импорт белого сахара снизился на 1,6%, до 115,1 тыс. тонн (на $47,3 млн).

Поставки какао-бобов выросли на 8,3%, до 20,2 тыс. тонн (на $53,1 млн), какао-масла - на 17,3%, до 13,2 тыс. тонн (на $74,6 млн). Алкогольных и безалкогольных напитков ввезено на $970,7 млн, что на 24,6% больше, чем в январе-мае прошлого года, сигарет и сигар - на $54,3 млн (на 3,9% больше). Поставки табачного сырья снизились на 1,9%, до 60,7 тыс. тонн (на $277,9 млн).

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