В ЕАЭС 16 июля вступают новые правила маркировки молокосодержащих продуктов

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В ЕАЭС 16 июля вступают в силу новые правила маркировки молокосодержащих продуктов. "Творожков" и "сметанок" к середине 2019 года на полках магазинов быть не должно.

Как сообщается в пресс-релизе ЕЭК, соответствующие изменения внесены в техрегламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции". Они приняты 10 ноября 2017 года советом ЕЭК.

В соответствии с нововведением, изготовитель обязан указывать сведения о наличии растительных масел в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира. Надпись "Содержит растительные масла" вносится в информационное поле, специально выделенное на упаковке или этикетке. При этом шрифт должен быть контрастным по отношению к цвету поля.

Как поясняет Роскачество, в обновленном техрегламенте указаны размеры надписей для продуктов с заменителем молочного жира. Так, обязательная часть наименования, содержащая фразу "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира" и информацию о технологии производства продукции, должна быть нанесена шрифтом высотой не менее 2,5 мм. Высота шрифта для обязательной надписи "Содержит растительные масла" должна быть не менее 3 мм.

Обе надписи должны стоять на лицевой стороне упаковки. На упаковку также должна наноситься информация о массовой доле немолочного жира в виде процентного содержания в продукте (например, массовая доля жира 15%, в том числе растительного жира 6%).

ЕЭК также сообщает, что наименование молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира должно начинаться со слов "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира". Информация о технологии производства такого указывается в виде слов "произведенный (изготовленный) по технологии" с указанием понятия, установленного для соответствующего молочного продукта. Например, "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны", "молокосодержащий крем с заменителем молочного жира, произведенный по технологии творога". При этом в наименовании молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира слово "продукт" может быть заменено общетехническим термином, характеризующим консистенцию или структуру продукта: крем, паста, соус и т.д.

Для молокосодержащих продуктов и молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира не допускается использование понятий, установленных техрегламентом для молока и молочных продуктов. Это предусмотрено для того, чтобы не вводить потребителя в заблуждение. На этикетках исключаются также слова, образованные от понятий молочных продуктов. К примеру, "сыроподобный", "сырный", "сыродельный", "сычужный", "сметанка", "творожочек", "сливочки", "маслице", "творожок" и т.п.

По решению коллегии ЕЭК, установлены переходные положения по вступлению в силу изменений в техрегламент. Они определяют, что до 16 января 2019 года в ЕАЭС предприниматели смогут производить молокосодержащие продукты со старой маркировкой и торговать ими, если имеют документы об оценке соответствия требованиям техрегламента, выданные до дня вступления в силу этих поправок.

Кроме того, обращение такой продукции, выпущенной в данный период, допускается в течение всего срока ее годности, который установлен изготовителем.

Как считают в Роскачестве, первые продукты в новой упаковке могут появиться на полках магазинов осенью, а полный переход произойдет ближе к середине 2019 года, когда из оборота выйдут продукты с большим сроком годности.