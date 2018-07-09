Инфляционные ожидания в РФ в июне подскочили до уровня осени 2017 года

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения в июне 2018 года подскочили до уровня сентября-октября 2017 года на фоне ускоренного роста цен на бензин, говорится в комментарии ЦБ РФ.

Речь идет об ожиданиях граждан на следующие 12 месяцев. Показатель инфляционных ожиданий достиг 9,8% после 8,6% в мае. Доля тех, кто отметил очень сильный рост цен на бензин, в июне практически удвоилась. "Хотя Банк России не ожидает ускорения темпов роста цен на топливо, уже свершившееся подорожание может оказывать разогревающее воздействие на ожидания в ближайшие месяцы", - говорится в материалах регулятора.

Он отмечает, что принятые правительством меры по стабилизации цен уже способствуют нормализации ситуации на розничном рынке и должны оказать стабилизирующее влияние на ожидания населения. "Влияние на инфляционные ожидания начали оказывать и объявленные налоговые меры. Из-за роста цен на бензин и ожидающегося повышения НДС респонденты заметно ухудшили ответы на качественные вопросы об инфляции в целом", - указывает Банк России.

Ухудшение оценок инфляционных ожиданий в июне привело к росту оценок инфляционных ожиданий ЦБ на основе опросных данных "инФОМ". Эти оценки выросли в июне до 2,5% по сравнению с 2,2% в мае. Увеличение этой оценки на 0,3 процентного пункта, или на 12%, сопоставимо с ростом инфляционных ожиданий населения по опросу "инФОМ" (13%), отмечает ЦБ.