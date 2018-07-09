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Экономика

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-мае выросло на 42,6%

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-мае 2018 года составило $81,4 млрд, что на $24,3 млрд (на 42,6%) выше показателя за аналогичный период 2017 года, говорится в сообщении ФТС.

Экспорт в январе-мае 2018 года составил $177,2 млрд, по сравнению с январем-маем 2017 года он увеличился на 27,3%.

Импорт РФ в январе-мае текущего года составил $95,8 млрд, что на 16,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Внешнеторговый оборот России за январь-май 2018 года составил $273 млрд и по сравнению с январем-маем 2017 года увеличился на 23,3%.

Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 63,9% (в январе-мае 2017 года - 63,7%).

По сравнению с январем-маем 2017 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров возрос на 27,8%, а физический - на 5,2%.

Структура экспорта и импорта

Среди товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы экспорта керосина на 27,4%, каменного угля - на 14,3%, автомобильного бензина - на 9,6%, природного газа - на 7%. Вместе с тем снизились физические объемы экспорта электроэнергии на 13,4%, жидкого топлива - на 11,1%, кокса каменного - на 8,1%, нефти и нефтепродуктов - на 1,8%.

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование - 46,4% (в январе-мае 2017 года - 46,2%).

Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем-маем 2017 года возрос на 17%, в том числе электрического оборудования - на 26,4%, инструментов и оптических аппаратов - на 15%, механического оборудования - на 14,2%. Вырос физический объем импорта легковых автомобилей на 29,1%, а грузовых - снизился на 9%.

Основными торговыми партнерами России в январе-мае 2018 года среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил $40,8 млрд (рост на 31,4% к январю-маю 2017 года), Германия - $24,3 млрд (на 25%), Нидерланды - $19,5 млрд (на 15,4%), Турция - $11,4 млрд (на 46,2%), Италия - $10,3 млрд (на 11,4%), США - $9,3 млрд (на 10,5%), Республика Корея - $8,6 млрд (на 11,1%), Япония - $8,4 млрд (на 27,5%), Польша - $8,4 млрд (на 30,7%), Франция - $7,1 млрд (на 19,2%).

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Теги: ФТС России

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