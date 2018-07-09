Рынок акций РФ обновил исторический максимум индекса МосБиржи на закрытие торгов

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник обновил исторический максимум индекса МосБиржи на закрытие торгов благодаря позитивной динамике мировых фондовых площадок и нефти, а также спросу на российские активы со стороны нерезидентов в преддверии знаковой встречи президентов США и России в середине июля.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос до 2373,17 пункта (+1,2%), предыдущий максимум на закрытие торгов - 2357,62 пункта от 14 мая; индекс РТС вырос до 1193,17 пункта (+1,7%) - максимум с конца мая. Рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,5%.

Доллар просел до 62,66 руб. (-0,31 рубля).

В лидерах роста выступили рублевые "префы" "Ростелекома" (+2,5%), акции "Распадской" (+2,4%), "Северстали" (+2,2%), "Интер РАО" (+2,2%), ПАО "Полюс" (+2,2%), "Газпрома" (+2,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+2%), "Сургутнефтегаза" (+1,9% и +1,5% "префы"), ВТБ (+1,8%), АФК "Система" (+1,8%), "Мосбиржи" (+1,8%).

Упали из-за отсечки на бирже дивидендов за 2017 год акции "Группы ЛСР" (-7,7%, до 784,5 рубля, дивиденды - 78 рублей на акцию), "префы" "Селигдара" (-6,4%, до 16,8 рубля, дивиденды - 1,44 рубля), но подросли бумаги "ОГК-2" (+0,2%, до 0,4 рубля, дивиденды - 0,0163 рубля).

Просели акции "Аэрофлота" (-1%), "Магнита" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 32,655 млрд рублей (из них 11,513 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка ).

Зарубежные рынки

В понедельник выросли индексы в Азии (Япония прибавила 1,2%, Китай - 2,8%), плюсует Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,4-0,9%) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 растет на 0,7%).

США с 6 июля ввели дополнительные пошлины более чем на 800 видов товаров китайского экспорта общим объемом $34 млрд в год. Пекин в пятницу объявил, что ответные пошлины, введенные Китаем для импортируемых страной американских товаров, вступили в силу.

На нефтяном рынке Brent дорожает, а WTI просела на сигналах увеличения буровой активности в США. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени выросла до $77,98 за баррель (+1,1% и -0,4% в пятницу), августовская цена WTI просела до $73,48 за баррель (-0,4% и +1,2% в пятницу).

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, указали на рост числа действующих нефтяных буровых установок в США по итогам прошлой недели на 5 единиц - до 863 установок.

Однако поддержку рынку нефти оказали заявления главы саудовской государственной нефтекомпании Saudi Aramco Амина Насера о том, что нефтяной рынок может столкнуться с нехваткой сырья, поскольку крупные представители сектора фокусируются на краткосрочной добыче.