Чистый отток капитала из РФ I полугодии вырос до $17,3 млрд

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии 2018 года вырос на 32%, до $17,3 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, когда он составил $14,4 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.

ЦБ отмечает в комментарии, что отличие от ситуации годом ранее динамику чистого кредитования остального мира частным сектором определял спрос на иностранные активы со стороны прочих секторов при менее значимом вкладе в вывоз капитала операций банков.

Во втором квартале ЦБ оценивает отток капитала из РФ в размере около $0,4 млрд после $17,0 млрд в первом квартале.

Ранее ЦБ РФ сообщал, что по предварительной оценке чистый вывоз капитала в январе-мае 2018 года составил $23,3 млрд. Из этого следует, что в июне мог быть чистый приток капитала в размере около $6 млрд.

По уточненному в июне прогнозу ЦБ, отток капитала из РФ в 2018 году при среднегодовой цене нефти $67 (базовый сценарий) за баррель ожидается на уровне $30 млрд.

Прямые инвестиции нерезидентов

Отмечается также, что прямые инвестиции нерезидентов в небанковский сектор экономики РФ в первом полугодии 2018 года составили $7,3 млрд, что в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года ($17,5 млрд), следует из данных оценки платежного баланса РФ, опубликованных на сайте ЦБ.

В том числе во втором квартале 2018 года приток прямых инвестиций снизился в 3,3 раза, до $1,7 млрд с $5,6 млрд в первом квартале.

Объем портфельных инвестиций нерезидентов в активы небанковского сектора РФ в первом полугодии 2018 года увеличился на $0,4 млрд (после роста в первом квартале на $1 млрд во втором квартале инвестиции снизились на $0,4 млрд), по сравнению со снижением на $6,1 млрд в первом полугодии 2017 года.

Обязательства федеральных органов управления РФ перед нерезидентами по портфельным инвестициям в первом полугодии 2018 года снизились на $2,7 млрд против роста на $6,7 млрд за аналогичный период 2017 года. Во втором квартале 2018 года отток инвестиций нерезидентов из российских госбумаг оценивается в $6,7 млрд после притока в первом квартале в размере $4,0 млрд.