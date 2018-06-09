Чистый вывоз капитала из РФ в январе-мае вырос до $23,3 млрд

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-мае 2018 года, по предварительной оценке, составил $23,3 млрд, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, когда он равнялся $18,8 млрд, сообщает ЦБ РФ.

При этом регулятор отмечает, что отток более чем на три четверти был сформирован сальдо операций прочих секторов с нерезидентами.

При этом, если в целом за 2017 год финансовые потоки по привлечению и размещению средств прочих секторов за рубежом были сбалансированы, в текущем году при минимальном увеличении их иностранных обязательств заметно выросло чистое приобретение финансовых активов.

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