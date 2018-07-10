Экономика

Самым крупным сегментом рынка повседневных товаров в России оказались сигареты

В пятерку крупнейших по выручке товаров также вошли пиво, водка, пастеризованное молоко и растворимый кофе

Самым крупным сегментом рынка повседневных товаров в России оказались сигареты
Фото: Reuters

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Самой крупной категорией российского рынка повседневных товаров быстрого спроса (FMCG) в денежном выражении стали сигареты, они обеспечили 14,4% товарооборота, свидетельствуют данные исследования Nielsen.

Japan Tobacco International оказалась лидером российского рынка повседневных товаров по объему продаж (в денежном выражении), сообщила компания со ссылкой на данные исследовательской компании. Согласно исследованию, на долю JTI пришлось 5% от суммарного объема продаж потребительских товаров исследуемых категорий. На долю флагманского бренда JTI - Winston - пришлось 2,8% от выручки всех товаров исследуемых категорий.

По словам генерального менеджера JTI в России Дина Гилфиллана, которые процитированы в сообщении, сигареты являются "главным драйвером денежных поступлений в розничной торговле". "Вместе с тем вызывает тревогу стремительный рост нелегальной торговли, который угрожает стабильности легального бизнеса и доходам государства. По оценкам индустрии, в 2018 году потери бюджета РФ от недополученных акцизов на табак и НДС составят 50 млрд рублей", - отметил он.

Кроме табачных изделий, в пятерку крупнейших по объему выручки товарных категорий вошли пиво с долей 8,7%, водка (6,3%), пастеризованное молоко (2,5%) и растворимый кофе (2,2%).

В тройку крупнейших FMCG-компаний на российском рынке также вошли PepsiCo и Philip Morris International.

В рамках розничного аудита исследование Nielsen оценило продажи более 200 категорий товаров повседневного спроса в стоимостном выражении в 2017 году в торговых точках разного формата в городах России и поселках городского типа с населением свыше 10 тыс. человек.

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Теги: табак, Nielsen
Экономика
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