Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - ВТБ восстановил работу мобильного и интернет-банков, которые несколько часов функционировали с ограничениями.

"Сегодня в связи с проблемами на стороне партнера наблюдались ограничения в работе мобильного и интернет-банков. Работоспособность систем восстановлена. Приносим нашим клиентам искренние извинения за доставленные неудобства", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

Во вторник после 13:00 с сервисами ВТБ возникли проблемы: вход в систему "ВТБ-Онлайн" был ограничен. Клиенты ВТБ, в частности, не могли попасть в интернет-банк.