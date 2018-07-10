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ВТБ восстановил работу мобильного и интернет-банков

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - ВТБ восстановил работу мобильного и интернет-банков, которые несколько часов функционировали с ограничениями.

"Сегодня в связи с проблемами на стороне партнера наблюдались ограничения в работе мобильного и интернет-банков. Работоспособность систем восстановлена. Приносим нашим клиентам искренние извинения за доставленные неудобства", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

Во вторник после 13:00 с сервисами ВТБ возникли проблемы: вход в систему "ВТБ-Онлайн" был ограничен. Клиенты ВТБ, в частности, не могли попасть в интернет-банк.

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Теги: ВТБ

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