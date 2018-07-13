АСВ назвало банки, которые выплатят возмещение вкладчикам банка "Таатта"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - ПАО Сбербанк, ПАО КБ "Восточный" и РНКБ Банк (ПАО) стали победителями конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам банка "Таатта", лишенного лицензии, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

Отмечается, что ПАО Сбербанк и ПАО КБ "Восточный" выплатят страховое возмещение вкладчикам, проживающим во всех субъектах Российской Федерации кроме вкладчиков банка в городе Уяр (Красноярский край), а также вкладчиков, проживающих в Республике Крым и Севастополе.

"Выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации Банк "Таатта" АО, проживающим в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, будет осуществлять РНКБ Банк (ПАО)", - говорится в сообщении.

Для выплаты страхового возмещения вкладчикам в Уяр, Агентство приняло решение о проведении дополнительного конкурса по отбору банков-агентов. Информация о результатах дополнительного конкурса будет размещена на сайте Агентства не позднее 16 июля 2018 года.

Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам начнутся не позднее 19 июля 2018 года.

Как сообщалось ранее, 5 июля ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Таатта". Банк России также аннулировал лицензию банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В банк назначена временная администрация до появления конкурсного управляющего либо ликвидатора. Было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств в особо крупном размере из кассы московского филиала банка.

"Таатта" по итогам первого квартала 2018 года занимает 210-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".