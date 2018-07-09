В России

Возбуждено уголовное дело о хищении средств из лишенного лицензии банка "Таатта"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбудили по факту хищения средств из московского филиала банка "Таатта", сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Проверка проведена по обращению Банка России о сомнительных операциях по переводу денежных средств банка "Таатта".

"Банк "Таатта" АО осуществлял "схемные" операции и сделки, направленные на искусственное поддержание размера капитала в целях формального соблюдения пруденциальных норм деятельности, что повлекло за собой приостановление выдачи денежных средств клиентам банка", - отмечается в сообщении.

Также по данным прокурорской проверки, были похищены денежные средства в особо крупном размере из кассы московского филиала банка.

Возбуждено дело по 4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере).

Как сообщалось ранее, 5 июля ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Таатта". Банк России также аннулировал лицензию банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В банк назначена временная администрация до появления конкурсного управляющего либо ликвидатора.

В срок до 12 июля Агентство по страхованию вкладов назначит банк-агента, который будет выплачивать компенсации по вкладам.

"Таатта" по итогам первого квартала 2018 года занимает 210-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ЦБ, Таатта

Новости по теме

В России
СКР завел дело на главу отряда пожарных, первыми прибывших к "Зимней вишне"СКР завел дело на главу отряда пожарных, первыми прибывших к "Зимней вишне"
Следствие считает, что пожарный не организовал надлежащим образом проведение разведки, и будет требовать его арестаПодробнее
 Экс-министр здравоохранения Дагестана задержан за хищение бюджетных средствЭкс-министр здравоохранения Дагестана задержан за хищение бюджетных средств
Чиновник покинул пост в апреле этого годаПодробнее
 Макрон приедет на полуфинальный матч ЧМ-2018 с участием сборной ФранцииМакрон приедет на полуфинальный матч ЧМ-2018 с участием сборной Франции
Президент Франции посетит матч в Санкт-ПетербургеПодробнее
 Каждый второй выпускник колледжа в РФ провалился на независимом профэкзаменеКаждый второй выпускник колледжа в РФ провалился на независимом профэкзамене
Эксперимент по оценке профпригодности проводился впервые наряду с обычной итоговой аттестациейПодробнее
Бывший главред Forbes Усков оспорил свое увольнение в судеБывший главред Forbes Усков оспорил свое увольнение в суде
Ранее он был освобожден от должности за нарушения трудовой дисциплиныПодробнее
 Прокуратура согласилась с прекращением дела против матери ребенка-инвалидаПрокуратура согласилась с прекращением дела против матери ребенка-инвалида
Московская полиция решила отменить возбуждение дела о сбыте психотропного препаратаПодробнее
 МВД прекратило резонансное дело против матери ребенка-инвалидаМВД прекратило резонансное дело против матери ребенка-инвалида
Ранее женщину, решившую продать излишки лекарства, заподозрили в незаконном сбыте психотропного препаратаПодробнее
 Правительство озвучило стоимость национальных проектов в социальной сфереПравительство озвучило стоимость национальных проектов в социальной сфере
В общей сложности планируется потратить 6,6 трлн рублей за шесть летПодробнее
 В Кремле обратили внимание на резонансное дело против матери ребенка-инвалидаВ Кремле обратили внимание на резонансное дело против матери ребенка-инвалида
Женщине инкриминируют незаконный оборот психотропных препаратовПодробнее
 Григорий Явлинский: Митрохин не прав, но я не буду перемывать ему костиГригорий Явлинский: Митрохин не прав, но я не буду перемывать ему кости
Основатель "Яблока" рассказал, как он собирается вдохнуть в партию новую жизньПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 июля6 фото
06 июля
Фотохроника 6 июля
Лучшие фото недели10 фото
06 июля
Лучшие фото недели
Неделя высокой моды в Париже9 фото
05 июля
Неделя высокой моды в Париже
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреБританский министр по Brexit подал в отставкуВ миреСкончалась отравленная в Эймсбери британкаВ миреОперация по спасению детей из пещеры в Таиланде приостановлена на 10 часовМоскваФутболисты сборной России лично поблагодарили болельщиков на Воробьевых горахСпортФИФА ограничилась предупреждением Виде за приветствие украинских националистовСпортСборная России на ЧМ-2018. Обобщение

Израильский самолет подбит при авианалете на базу сирийских ВВС

Посольство РФ призвало Вашингтон исключить российские СМИ в США из списка иноагентов

Возбуждено уголовное дело о хищении средств из лишенного лицензии банка "Таатта"

Тереза Мэй приняла отставку министра по делам Brexit

Вертолет упал на жилые дома в Вирджинии

Маск показал мини-субмарину для спасения детей из затопленной в Таиланде пещеры

Британский министр по Brexit подал в отставку

Британский министр по Brexit подал в отставкуОн отказался поддержать стратегию выхода из ЕС, одобренную правительством Терезы Мэй Подробнее

Галь Гадот посетила детскую больницу в Вирджинии в костюме Чудо-женщины

Жюри Букера назвало роман "Английский пациент" лучшей книгой за последние 50 лет

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru