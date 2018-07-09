Возбуждено уголовное дело о хищении средств из лишенного лицензии банка "Таатта"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбудили по факту хищения средств из московского филиала банка "Таатта", сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Проверка проведена по обращению Банка России о сомнительных операциях по переводу денежных средств банка "Таатта".

"Банк "Таатта" АО осуществлял "схемные" операции и сделки, направленные на искусственное поддержание размера капитала в целях формального соблюдения пруденциальных норм деятельности, что повлекло за собой приостановление выдачи денежных средств клиентам банка", - отмечается в сообщении.

Также по данным прокурорской проверки, были похищены денежные средства в особо крупном размере из кассы московского филиала банка.

Возбуждено дело по 4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере).

Как сообщалось ранее, 5 июля ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Таатта". Банк России также аннулировал лицензию банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В банк назначена временная администрация до появления конкурсного управляющего либо ликвидатора.

В срок до 12 июля Агентство по страхованию вкладов назначит банк-агента, который будет выплачивать компенсации по вкладам.

"Таатта" по итогам первого квартала 2018 года занимает 210-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".