Главные новости
13июляВ миреЧто случилось этой ночью: пятница, 13 июляВ миреТрамп намерен поддерживать связи с Путиным, несмотря на инциденты в СолсбериВ миреПолиция заявила об отсутствии опасности в связи с госпитализацией мужчины в Солсбери
Экономика

Американский фондовый индекс Nasdaq подскочил до рекорда

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли в четверг, Nasdaq Composite подскочил до рекордного уровня по итогам торгов благодаря подъему котировок акций компаний сферы информационных технологий.

Индикаторы 10 из 11 основных отраслевых групп S&P 500 увеличились к закрытию рынка, подындекс технологического сектора стал лидером роста, прибавив 1,8%.

Акции Microsoft подорожали на 2,2%, до рекордного уровня, Cisco Systems - на 2,3%, Intel - также на 2,3%, Apple- на 1,7%.

Поддержку американскому рынку акций в четверг оказали сигналы о том, что США и Китай открыты к возобновлению переговоров в торговой сфере.

ЭкономикаТрамп запустил процесс введения новых пошлин на китайские товарыЧитать подробнее

Заместитель министра торговли КНР Ван Шоувэнь заявил о необходимости обсуждения проблемы в торговой сфере. "Нам нужно попытаться сесть и попытаться найти решение проблемы", - заявил он в интервью агентству Bloomberg.

Тем временем, в команде президента США Дональда Трампа также говорят о желании возобновить переговоры с КНР на высшем уровнем, отмечают эксперты агентства.

Рынки идут вверх "в связи с надеждами на возобновление переговоров между Вашингтоном и Пекином", отмечает аналитик Think Markets Наим Аслам. "Есть надежда, что США и Китай смогут решить проблему с помощью двустороннего соглашения. Однако пока ни одна из сторон не готова поднять белый флаг, в связи с чем, я думаю, в обозримом будущем решения ждать не стоит", - приводит слова эксперта MarketWatch.

Котировки акций компаний, в значительной мере ориентированных на мировую торговлю, выросли по итогам торгов.

Стоимость бумаг Boeing поднялась на 1,6%, Caterpillar - на 2%.

Статданные, опубликованные в четверг, указали на усиление инфляции в США до 6-летнего максимума. Это может способствовать росту ожиданий, что Федрезерв поднимет ставку еще два раза в 2018 году, то есть доведет общее число повышений ставки в этом году до 4, отмечают эксперты.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне 2018 года подскочили на 2,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, годовые темпы инфляции, совпавшие с ожиданиями рынка, были самыми высокими с 2012 года.

Вместе с тем цены повысились на 0,1% по сравнению с маем, тогда как эксперты ожидали подъема на 0,2%.

Цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI) в июне выросли на 0,2% относительно мая и на 2,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Консенсус-прогноз предполагал увеличение на 0,1% и 2,3% соответственно.

Количество новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе снизилось на 18 тыс. и составило 214 тыс., что является минимумом с начала мая, говорится в отчете министерства труда США.

"Рынок испытал некоторое облегчение. Мы видим подъем котировок акций в технологическом секторе, а также в других сегментах, поскольку базовые экономические факторы остаются довольно сильными", - отмечает Ральф Бассетт из Aberdeen Standard Investments.

Акции Broadcom упали в цене на 13,7% по итогам торгов в четверг. Broadcom, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей микрочипов, объявила о приобретении разработчика программного обеспечения CA Inc. за $18,9 млрд. Компания намерена заплатить $44,5 за акцию CA, что на 20% превышает котировки на закрытие торгов в среду.

Стоимость бумаг CA взлетела на 19%.

Цена акций Freeport McMoRan Inc. опустилась на 0,4%. Американская компания в четверг передала контроль над медно-золотым рудником Grasberg правительству Индонезии в рамках сделки на $3,85 млрд.

Капитализация Delta Air Lines выросла на 1,8%. Авиакомпания сократила чистую прибыль во втором квартале 2018 года из-за повышения цен на топливо, однако приняла решение об увеличении дивидендных выплат.

В пятницу ряд крупных банков - Wells Fargo, JPMorgan Chase & Co. и Citigroup, опубликуют финансовые отчеты за минувший квартал. Акции Wells Fargo подешевели в четверг на 0,1%, двух других банков - подорожали соответственно на 0,4% и 0,9%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг увеличился на 224,44 пункта (0,91%) и составил 24924,89 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 24,27 пункта (0,87%) - до 2798,29 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 107,3 пункта (1,39%) и составил 7823,92 пункта.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США

Новости по теме

Экономика
Росфинмониторинг сообщил о пресечении вывода за рубеж 50 млрд рублейРосфинмониторинг сообщил о пресечении вывода за рубеж 50 млрд рублей
Деньги пытались вывести на основании неправомерных судебных решенийПодробнее
 Россия продлила продэмбарго до 31 декабря 2019 годаРоссия продлила продэмбарго до 31 декабря 2019 года
Продовольственное эмбарго против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции, действует с 6 августа 2014 годаПодробнее
 Миллиарды полковника Захарченко перечислены в бюджет РФМиллиарды полковника Захарченко перечислены в бюджет РФ
С этой инициативой ранее выступила Генпрокуратура РФ, чей иск был удовлетворен обеими инстанциямиПодробнее
 FT выпустила расследование о "русском следе" в финансировании башни Трампа в ТоронтоFT выпустила расследование о "русском следе" в финансировании башни Трампа в Торонто
Издание узнало нюансы продажи доли в "Запорожстали" канадским бизнесменом российского происхождения Шнайдером, направившим вырученные деньги на Trump TorontoПодробнее
Основатель Papa John's покинет пост главы совета директоров из-за расистских репликОснователь Papa John’s покинет пост главы совета директоров из-за расистских реплик
Ранее в мае Джон Шнаттер произнес слово "ниггер" в ходе телеконференцииПодробнее
 Число банкротств в первом полугодии 2018 года выросло на 3%Число банкротств в первом полугодии 2018 года выросло на 3%
При этом количество запущенных реабилитационных процедур, оставаясь мизерным, снизилось сразу на 16%Подробнее
 Рабочие Fiat объявили забастовку из-за перехода Роналду в "Ювентус"Рабочие Fiat объявили забастовку из-за перехода Роналду в "Ювентус"
Сотрудники возмущены тем, что автоконцерн на фоне разговоров о трудных временах оплатит часть из 100 млн евро расходов на трансфер футболистаПодробнее
 Соотношение средней пенсии к зарплате в РФ не вырастет, несмотря на индексациюСоотношение средней пенсии к зарплате в РФ не вырастет, несмотря на индексацию
В 2017 году средняя пенсия соответствовала 34% средней зарплаты, в последующие годы она будет составлять 32,5%Подробнее
 США подготовили новый список товаров из Китая для повышения пошлинСША подготовили новый список товаров из Китая для повышения пошлин
Сборами в 10% обложат продукты питания, уголь, сталь, мебель и велосипеды на общую сумму в $200 млрдПодробнее
 Самым крупным сегментом рынка повседневных товаров в России оказались сигаретыСамым крупным сегментом рынка повседневных товаров в России оказались сигареты
В пятерку крупнейших по выручке товаров также вошли пиво, водка, пастеризованное молоко и растворимый кофеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 12 июля6 фото
12 июля
Фотохроника 12 июля
Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры15 фото
12 июля
Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры
Лучшие фото недели10 фото
06 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: пятница, 13 июляВ миреТрамп намерен поддерживать связи с Путиным, несмотря на инциденты в СолсбериВ миреПолиция заявила об отсутствии опасности в связи с госпитализацией мужчины в СолсбериВ миреВ результате взрыва в районе каирского аэропорта пострадали более 10 человекЭкономикаРосфинмониторинг сообщил о пресечении вывода за рубеж 50 млрд рублейВ РоссииSuperjet-100 аварийно сел в Раменском на запененную полосу из-за невыхода шасси

Москва определится с возможностью превратить монорельс в парк с подвесным бассейном

Москва определится с возможностью превратить монорельс в парк с подвесным бассейномРешение о том, какой будет реконструкция и заменят ли поезда на трамваи, примут через три месяца Подробнее

Спасатели нашли тело упавшего в горную реку в Домбае туриста из Москвы

Нефть WTI готовится к рекордному за пять месяцев недельному падению цены

Запасной самолет Трампа во время саммита США-РФ будет ждать в Таллине

Американский фондовый индекс Nasdaq подскочил до рекорда

"Шумные" строительные работы возобновят в "Лужниках" через неделю после окончания ЧМ

"РусАл" подтвердил планы по достройке Богучанского алюминиевого завода

Дефицит бюджета США в июне упал на 17%

Что случилось этой ночью: пятница, 13 июля

Готовность Трампа общаться с Путиным и техногенные взрывы по всему миру Подробнее

Генпрокуратура Таджикистана исключила связь приговора главе команды КВН с его работой

Посла США в Камеруне обвинили во вмешательстве в выборы

Автодорога Прохладный - Азау в Кабардино-Балкарии перекрыта селем

Зять и советник Трампа не имеет допуска к исключительно секретной информации

В результате взрыва в районе каирского аэропорта пострадали более 10 человек

В результате взрыва в районе каирского аэропорта пострадали более 10 человекИз-за высокой температуры воздуха взорвался резервуар на территории нефтехимической компании Подробнее

Почти 20 человек стали жертвами взрыва в китайской провинции Сычуань

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru