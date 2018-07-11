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Трамп запустил процесс введения новых пошлин на китайские товары

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп дал указание начать процедуру введения дополнительных 10-процентных пошлин на товары из КНР общей стоимостью $200 млрд, сделав тем самым еще один шаг в эскалации торгового конфликта с Пекином.

ЭкономикаСША подготовили новый список товаров из Китая для повышения пошлинСША подготовили новый список товаров из Китая для повышения пошлинЧитать подробнее

Торговый представитель США начинает теперь 1,5-месячную процедуру общественного обсуждения списка товаров, которые будут обложены новыми пошлинами. В него вошли тысячи наименований, среди которых оказались продукты питания, табак, химические товары, уголь, сталь, алюминий, автомобильные покрышки, мебель, изделия из дерева, корма для животных, ковры и велосипеды.

Ранее Трамп заявлял, что готов ввести дополнительные тарифы практически на все поставки из КНР, составляющие сейчас около $500 млрд в год, если Пекин будет отвечать на новые пошлины аналогичными мерами в отношении американских товаров и не пойдет на уступки.

На прошлой неделе США ввели 25%-ные пошлины на поставки из КНР на общую сумму в $34 млрд, после чего Китай принял зеркальные меры в отношении американских товаров. В процессе подготовки сейчас находятся также меры в отношении продукции китайской электронной промышленности на общую сумму в $16 млрд.

В настоящее время нет информации, что между США и Китаем ведутся какие-либо переговоры, призванные разрешить разрастающийся торговый конфликт.

Фьючерсы на S&P 500 отреагировали на новые протекционистские меры США снижением на 0,6%.

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Теги: США, Китай

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