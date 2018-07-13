ЦБ обновил план санации Инвестторгбанка

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ обновил план санации Инвестторгбанка, но инвестор - Транскапиталбанк - не получит дополнительное финансирование, говорится в сообщении регулятора.

Инвестторгбанк санируется с 2015 года по старой схеме с привлечением частного инвестора и Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В рамках нового плана финансового оздоровления (ПФО) функции инвестора продолжит осуществлять Транскапиталбанк.

Изменения в план участия АСВ включают обновленную редакцию ПФО, "которая не предусматривает увеличения общего объема финансирования, предоставленного на санацию банка", указал регулятор.

"Банком и инвестором запланированы сбалансированный рост портфеля ипотечного кредитования, формирование портфеля облигаций федерального займа в объеме, эквивалентном финансовой помощи, полученной от Банка России, с целью формирования надежного источника погашения обязательств Банка и гарантированного процентного дохода", - говорится в сообщении ЦБ.

В соответствии с финансовой моделью, заложенной в плане финансового оздоровления, банк становится прибыльным с 2020 года. Также разработан детальный комплекс мероприятий по возврату проблемной задолженности, определены меры по сокращению операционных издержек и повышению эффективности операционной деятельности.