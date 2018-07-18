Законопроект, позволяющий ЦБ выдавать кредиты АСВ на любые цели, принят во II чтении

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла во втором чтении законопроект, который наделяет ЦБ РФ правом выдавать Агентству по страхованию вкладов (АСВ) кредиты на любые цели.

Соответствующие поправки подготовлены депутатами Госдумы и вошли в законопроект, регулирующий взаимодействие аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов с ЦБ.

Сейчас перечень целей, на которые ЦБ может выдавать кредиты АСВ, ограничен. Так, регулятор может выдать 5-летние ссуды для обеспечения финансовой устойчивости системы страхования вкладов, финансирования выплат возмещений по вкладам, а также для осуществления мероприятий по предупреждению банкротства банков или урегулированию их обязательств. Принятые во втором чтении поправки добавляют соответствующую статью 46 закона "О Центральном банке" фразой "и в иных целях", фактически делая этот перечень открытым.

Последние несколько лет кредиты ЦБ являются основным источником пополнения фонда страхования вкладов, "худеющего" из-за больших выплат вкладчикам лопнувших банков. Так, объем страховых выплат по итогам 2017 года составил 404,3 млрд рублей, в 2016 году - 568,4 млрд рублей.

В настоящее время сумма кредитной линии ЦБ для фонда составляет 1,03 трлн рублей, из которых на середину мая 2018 года было выбрано 806 млрд рублей. АСВ в этом году досрочно вернуло Центробанку 36 млрд рублей. Тем не менее законодатели предусмотрели возможность пролонгации Агентством кредитов ЦБ на срок до 5 лет.