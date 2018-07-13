Главные новости
СпортИлюмжинов пообещал обжаловать отстранение с поста президента ФИДЕВ РоссииМать Сенцова попросила президента России помиловать сынаМоскваНачальник московского главка СК ушел в отпуск с последующим увольнением
Экономика

РФ подтвердила интерес к программе "нефть в обмен на товары" с Ираном

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Россия заинтересована в программе "нефть в обмен на товары" с Ираном, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, Россия заинтересована в продолжении этой программы, поскольку тем самым расширяет рынок сбыта своей продукции. "Мы заинтересованы в том, чтобы Иран имел возможность покупать российские товары, работы и услуги, чтобы увеличить торгово-экономический оборот, обеспечивать заказы для российской промышленности", - сказал он.

При этом министр подчеркнул, что Россия официально не покупала и не покупает иранскую нефть, так как "у нас достаточно собственной нефти". "По программе "нефть в обмен на товары" идет покупка нефти не Россией и не российскими предприятиями", - отметил Новак.

Иран и министерство энергетики России подписали контракт на поставку иранской нефти на мировые рынки через "Промсырьеимпорт". Первый танкер иранской нефти по этому контракту был отправлен в середине ноября 2017 года. Ранее сообщалось, что поставки иранской нефти через структуру Минэнерго России "Промсырьеимпорт" по схеме "нефть в обмен на товары" не идут с начала года из-за отсутствия контракта с конечными покупателями. В апреле Новак сообщал, что соглашение о поставках иранской нефти через "Промсырьеимпорт" должно быть продлено на пять лет.

В миреИран обещал продолжить продажу нефти в условиях санкцийЧитать подробнее

Ряд СМИ недавно сообщал со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента США, что Соединенные Штаты требуют от государств-союзников сократить импорт нефти из Ирана до нуля к 4 ноября 2018 года в соответствии с положениями американских санкций, восстановленных в мае. По словам представителя Госдепа, Вашингтон хочет избежать выдачи разрешений на обход санкций или продление действующих соглашений. Если же компании не свернут закупки или поставки нефти из Ирана к началу ноября, им грозят суровые санкции США.

Новак говорил после этого, что Россия изучит с правовой точки зрения вопрос продолжения покупки нефти из Ирана, в отношении которого США восстановили санкции.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Россия, Иран, нефть

Новости по теме

Экономика
"Яндекс" получил разрешение на ввоз своего смартфона в страны ЕАЭС"Яндекс" получил разрешение на ввоз своего смартфона в страны ЕАЭС
Ранее создание нового гаджета компанией не анонсировалосьПодробнее
 Росфинмониторинг сообщил о пресечении вывода за рубеж 50 млрд рублейРосфинмониторинг сообщил о пресечении вывода за рубеж 50 млрд рублей
Деньги пытались вывести на основании неправомерных судебных решенийПодробнее
 Россия продлила продэмбарго до 31 декабря 2019 годаРоссия продлила продэмбарго до 31 декабря 2019 года
Продовольственное эмбарго против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции, действует с 6 августа 2014 годаПодробнее
 Миллиарды полковника Захарченко перечислены в бюджет РФМиллиарды полковника Захарченко перечислены в бюджет РФ
С этой инициативой ранее выступила Генпрокуратура РФ, чей иск был удовлетворен обеими инстанциямиПодробнее
FT выпустила расследование о "русском следе" в финансировании башни Трампа в ТоронтоFT выпустила расследование о "русском следе" в финансировании башни Трампа в Торонто
Издание узнало нюансы продажи доли в "Запорожстали" канадским бизнесменом российского происхождения Шнайдером, направившим вырученные деньги на Trump TorontoПодробнее
 Основатель Papa John's покинет пост главы совета директоров из-за расистских репликОснователь Papa John’s покинет пост главы совета директоров из-за расистских реплик
Ранее в мае Джон Шнаттер произнес слово "ниггер" в ходе телеконференцииПодробнее
 Число банкротств в первом полугодии 2018 года выросло на 3%Число банкротств в первом полугодии 2018 года выросло на 3%
При этом количество запущенных реабилитационных процедур, оставаясь мизерным, снизилось сразу на 16%Подробнее
 Рабочие Fiat объявили забастовку из-за перехода Роналду в "Ювентус"Рабочие Fiat объявили забастовку из-за перехода Роналду в "Ювентус"
Сотрудники возмущены тем, что автоконцерн на фоне разговоров о трудных временах оплатит часть из 100 млн евро расходов на трансфер футболистаПодробнее
 Соотношение средней пенсии к зарплате в РФ не вырастет, несмотря на индексациюСоотношение средней пенсии к зарплате в РФ не вырастет, несмотря на индексацию
В 2017 году средняя пенсия соответствовала 34% средней зарплаты, в последующие годы она будет составлять 32,5%Подробнее
 США подготовили новый список товаров из Китая для повышения пошлинСША подготовили новый список товаров из Китая для повышения пошлин
Сборами в 10% обложат продукты питания, уголь, сталь, мебель и велосипеды на общую сумму в $200 млрдПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 12 июля6 фото
12 июля
Фотохроника 12 июля
Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры15 фото
12 июля
Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры
Лучшие фото недели10 фото
06 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортИлюмжинов пообещал обжаловать отстранение с поста президента ФИДЕВ РоссииМать Сенцова попросила президента России помиловать сынаМоскваНачальник московского главка СК ушел в отпуск с последующим увольнениемЭкономика"Яндекс" получил разрешение на ввоз своего смартфона в страны ЕАЭСВ миреТрамп намерен поддерживать связи с Путиным, несмотря на инциденты в СолсбериВ миреПолиция заявила об отсутствии опасности в связи с госпитализацией мужчины в Солсбери

Экс-замдиректора Эрмитажа Новиков получил условный срок за хищение 30,6 млн рублей

Река прорвала дамбу и подтопила поселок в Забайкалье

Apple с поставщиками создаст в Китае фонд инвестиций в чистую энергетику на $300 млн

Россельхознадзор отказался полностью снять ограничения на молоко из Белоруссии

Большинство американцев назвали Трампа недостаточно жестким в отношении России

Ирландия первой в мире перестанет инвестировать средства госфонда в ископаемые виды топлива

Восьмилетний мальчик пропал в омском селе

Россиянин побил польского дипломата в самолете

Экс-телохранителя бен Ладена депортировали из Германии

Премьер Франции объявил о планах создать новые подразделения по борьбе с терроризмом

Правительство занялось вопросом о квотах на рыбу после жалобы Путину на их перепродажу

Матвиенко заподозрила, что глава Почты России считает зарплаты почтальонов не царским вопросом

Президент ФИДЕ заявил о намерении продолжить работу и обжаловать отстранение

Президент ФИДЕ заявил о намерении продолжить работу и обжаловать отстранениеПо мнению Илюмжинова, решение комиссии по этике незаконно Подробнее

Путин встретится с находящимся в международном розыске президентом Судана

У храма в Мордовии обрушились купол и колокольня

РФ подтвердила интерес к программе "нефть в обмен на товары" с Ираном

"Черный археолог" нашел в Красноярском крае уникальное захоронение XVII века

Инфантино спрогнозировал более миллиарда телезрителей у финала ЧМ-2018

Россия в июле восстановила добычу нефти на 80% от уровней до соглашения ОПЕК+

Финляндия восстановит погранконтроль на время саммита Россия-США

Сбербанк и "Тинькофф" запустили взаимные переводы по номеру телефона

"Челси" отправил в отставку главного тренера Антонио Конте

Три московских пляжа закрыли для купания из-за некачественной воды

Президент ФИФА назвал ЧМ в России лучшим в истории

Нигерия вернет на родину своих граждан, ночевавших под стенами посольства в Москве

Начальник московского главка СК ушел в отпуск с последующим увольнением

Начальник московского главка СК ушел в отпуск с последующим увольнениемПо данным источника, обязанности руководителя будет исполнять Андрей Стрижов Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru