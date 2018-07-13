РФ подтвердила интерес к программе "нефть в обмен на товары" с Ираном

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Россия заинтересована в программе "нефть в обмен на товары" с Ираном, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, Россия заинтересована в продолжении этой программы, поскольку тем самым расширяет рынок сбыта своей продукции. "Мы заинтересованы в том, чтобы Иран имел возможность покупать российские товары, работы и услуги, чтобы увеличить торгово-экономический оборот, обеспечивать заказы для российской промышленности", - сказал он.

При этом министр подчеркнул, что Россия официально не покупала и не покупает иранскую нефть, так как "у нас достаточно собственной нефти". "По программе "нефть в обмен на товары" идет покупка нефти не Россией и не российскими предприятиями", - отметил Новак.

Иран и министерство энергетики России подписали контракт на поставку иранской нефти на мировые рынки через "Промсырьеимпорт". Первый танкер иранской нефти по этому контракту был отправлен в середине ноября 2017 года. Ранее сообщалось, что поставки иранской нефти через структуру Минэнерго России "Промсырьеимпорт" по схеме "нефть в обмен на товары" не идут с начала года из-за отсутствия контракта с конечными покупателями. В апреле Новак сообщал, что соглашение о поставках иранской нефти через "Промсырьеимпорт" должно быть продлено на пять лет.

Ряд СМИ недавно сообщал со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента США, что Соединенные Штаты требуют от государств-союзников сократить импорт нефти из Ирана до нуля к 4 ноября 2018 года в соответствии с положениями американских санкций, восстановленных в мае. По словам представителя Госдепа, Вашингтон хочет избежать выдачи разрешений на обход санкций или продление действующих соглашений. Если же компании не свернут закупки или поставки нефти из Ирана к началу ноября, им грозят суровые санкции США.

Новак говорил после этого, что Россия изучит с правовой точки зрения вопрос продолжения покупки нефти из Ирана, в отношении которого США восстановили санкции.