"Мегафон" уйдет с Лондонской фондовой биржи

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Мегафон" объявило о проведении делистинга с Лондонской фондовой биржи. Решение принято на совете директоров 15 июля, сообщил оператор.

"Оценив преимущества, которые компания получала бы, сохранив статус публичной компании, глобальные депозитарные расписки которой размещены на Лондонской фондовой бирже и обыкновенные акции которой размещены на "Московской бирже", определил, что сохранение статуса публичной компании не является приоритетной стратегической задачей компании, и принял решение одобрить программу приобретения обыкновенных акций и GDR, а также аннулирование листинга GDR на Лондонской фондовой бирже ", - сказано в сообщении "Мегафона".

Выкуп акций и GDR состоится в период с 16 июля по 22 августа. Цена составит $9,75 за обыкновенную акцию и GDR. Оферта делается от лица 100%-ной "дочки" "Мегафона" - MegaFon Investments (Cyprus) Limited (MICL). Предложение не распространяется на акции, принадлежащие самой MICL, а также крупнейшим акционерам "Мегафона" - USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров и группу Газпромбанка .

MICL выкупит у миноритариев до 128,9 млн акций и GDR, составляющих 20,5% капитала "Мегафона", и потратит на это, исходя из цены оферты, до $1,257 млрд.

В материалах оператора отмечается, что акции "Мегафона" будут понижены в уровне листинга на "Московской бирже" с первого до третьего уровня после завершения анонсированного выкупа ценных бумаг. Это связано с требованиями к free float, предъявляемых "Московской биржей", пояснили в компании.

Решение о делистинге с "Московской биржи" компания пока не приняла.