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Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,8%

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и укрепления рубля. Ииндексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2-0,8%, при этом лидерами отката стали бумаги "Норникеля" из-за отсечки на бирже дивидендной составляющей.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2341,87 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1179,5 пункта (-0,8%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,2%.

Доллар просел до 62,39 руб./$1 (-0,17 рубля).

Упали из-за отсечки на бирже дивидендов за 2017 год акции "Норникеля" (-4,5%, до 10,889 тыс. рублей; дивиденд - 607,98 рубля на акцию), "Иркута" (-2,5%, до 23,3 рубля; дивиденд - 0,9 рубля).

Также подешевели акции "Башнефти" (-1,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1%), "Татнефти" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -0,4% "префы").

Выросли бумаги "РусАла" (+1,7%), "Мобильных телесистем" (+0,9%), "Россетей" (+0,8%), АФК "Система" (+0,7%), "Мечела" (+0,4%), "префы" "Ростелекома" (+0,6%) и "Татнефти" (+0,6%).

Подскочили в цене акции "Мегафона" (+13,5%, до 572 рублей) на новостях, что компания объявила о проведении делистинга с Лондонской фондовой биржи (LSE) и намерена выкупить акции у миноритариев. Такое решение было принято на совете директоров 15 июля.

Выкуп акций и GDR состоится в период с 16 июля по 22 августа. Цена составит $9,75 за обыкновенную акцию и GDR. Оферта делается от лица 100%-ной "дочки" "Мегафона" - MegaFon Investments (Cyprus) Limited (MICL). MICL выкупит до 128 млн 950 тыс. 36 акций и GDR, составляющих 20,8% капитала "Мегафона", потратив, исходя из цены оферты, до $1,257 млрд.

Индексы в США в пятницу выросли, несмотря на снижение котировок акций банков после публикации квартальной отчетности; индекс Dow Jones превысил отметку 25000 пунктов впервые примерно за месяц, S&P 500 преодолел 2800 пунктов в первый раз с 1 февраля, а Nasdaq Composite обновил исторический максимум.

Внимание инвесторов перешло с вопросов, касающихся внешней торговли, на финансовую отчетность компаний по итогам второго квартала - в пятницу обнародовали свои результаты три ведущих банка страны (Wells Fargo, Citigroup, JPMorgan Chase).

Между тем, в понедельник в Азии преобладает снижение индексов (Япония не работает в связи с празднованием Дня моря, Китай просел на 0,8%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%) на фоне данных о ВВП Китая.

Рост ВВП Китая во втором квартале замедлился, как и ожидал рынок, до 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило Государственное статистическое управление КНР. Три предыдущих квартала рост ВВП фиксировался на уровне 6,8%.

Публикация этих данных совпала с недавним введением США пошлин на китайские товары, что, по мнению многих экспертов, может негативно повлиять на экономику КНР, а также считается следствием мер китайских властей по сокращению корпоративных долгов и избыточного кредитования, что ограничивает инвестиции. По оценкам экономистов, торговый конфликт с США может снизить ВВП страны на 0,2-0,5 процентного пункта в следующие 12 месяцев, пишет The Wall Street Journal.

Кроме того, объем промышленного производства в Китае в прошлом месяце повысился на 6% в годовом выражении, что оказалось ниже ожиданий. В мае этот показатель составил 6,8%.

Нефть в понедельник дешевеет на данных о наращивании экспорта нефти Саудовской Аравией, а также на информации о планах США использовать нефть из стратегических резервов для сдерживания цен в случае их повышения.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве снизилась до $74,72 за баррель (-0,8% и +1,2% в пятницу), августовская цена WTI - до $69,24 за баррель (-1% и +1% в пятницу). За минувшую неделю Brent подешевела на 2,3%, WTI - на 3,8%.

Саудовская Аравия поставила дополнительные объемы нефти, по крайней мере, двум азиатским покупателям после полного выполнения контрактных обязательств в регионе на август, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Тем временем, газета The Wall Street Journal написала со ссылкой на свои источники, что американские и другие западные официальные лица рассматривают возможность использования нефти из стратегических резервов на случай, если рост ее предложения не сможет предотвратить в дальнейшем нового повышения цен.

Белый дом активно оценивает возможность использования стратегических запасов и одновременно призывает другие страны наращивать добычу, сообщили источники.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром на рынке возможно снижение активности покупателей в секторе высоколиквидных бумаг из-за признаков "охлаждения" на рынке энергоносителей - давление на динамику нефтяных фьючерсов оказали сообщения об увеличении Саудовской Аравией поставок в адрес отдельных потребителей, а также о том, что в США не исключают возможности использования стратегических резервов нефти для сдерживания роста цен. Во второй половине дня участники рынка ожидают новостей по итогам встречи лидеров РФ и США в Хельсинки (встреча начнется после 13:00 по Москве).

Как отмечает аналитик отдела анализа рынков компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин, из повестки дня не уходят торговые споры, которые грозят охладить крупнейшие экономики мира и потенциально замедлить глобальный экономический рост. Свежая макростатистика по Китаю (ВВП, промпроизводство) подтверждает эти опасения.

Ключевое событие для российского рынка - встреча Трампа и Путина (встреча начнется в районе 13:00 по Москве, совместная пресс-конференция - в районе 17:00 по Москве - ИФ). Перед встречей был поток новостного негатива, связанный с заявлениями о вмешательстве в американские выборы и трубопроводными проектами "Газпрома" . Тем не менее сам по себе факт встречи и переговоров позитивен, и общее влияние на рынок во второй половине дня, скорее всего, будет положительным.

Baker Hughes опубликовала отчет по количеству активных буровых установок в США за неделю - их число не изменилось и составило 863 штуки. Из корпоративных историй в понедельник стоит обратить внимание на "Детский мир" и Etalon - они представят операционные результаты за второй квартал. Также в понедельник последний день торгуются с дивидендами "префы" "Мечела" (дивидендная доходность - 12,1% годовых), акции "ФСК ЕЭС" (7,9%) и "КАМАЗа" (1,7%).

По словам аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, индекс МосБиржи пока по-прежнему смотрится уверенно, несмотря на дивидендные отсечки, коррекцию в ценах на нефть, общерыночные риски, связанные с торговыми ограничениями. Возможно, локально неплохой сантимент в отношении российских активов обусловлен предстоящей встречей Путин-Трамп в Хельсинки, однако данный фактор не является определяющим (каких-либо прорывных договоренностей на встрече не ожидается, хотя сам факт такого события расценивается умеренно позитивно), отмечает аналитик.

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Теги: Московская биржа

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