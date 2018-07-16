Нефть подешевела на сигналах из Саудовской Аравии и США

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Нефть дешевеет в понедельник на данных о наращивании экспорта нефти Саудовской Аравией, а также на информации о планах США использовать нефть из стратегических резервов для сдерживания цен в случае их повышения.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени снизилась на $0,47 (0,62%) - до $74,86 за баррель. В пятницу контракты подорожали на $0,88 (1,18%) - до $75,33 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,46 (0,65%) - до $70,55 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на $0,68 (0,97%) - до $71,01 за баррель.

За минувшую неделю Brent подешевела на 2,3%, WTI - на 3,8%.

Саудовская Аравия поставила дополнительные объемы нефти, по крайней мере, двум азиатским покупателям после полного выполнения контрактных обязательств в регионе на август, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Газета The Wall Street Journal написала со ссылкой на свои источники, что американские и другие западные официальные лица рассматривают возможность использования нефти из стратегических резервов на случай, если рост ее предложения не сможет предотвратить в дальнейшем нового повышения цен.

Белый дом активно оценивает возможность использования стратегических запасов и одновременно призывает другие страны наращивать добычу, сообщили источники.

"В дальнейшем мы, вероятно, увидим, как страны ОПЕК, способные наращивать добычу, увеличивают долю рынка, тогда как другие члены картеля, включая Иран и Венесуэлу, пытаются придерживаться условий соглашения, - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Kiwoom Securities Co. Ан Е Ха. - Непонятно, начнут ли США в действительности использовать стратегические резервы, однако точно можно говорить, что они чувствуют серьезное давление в связи с подъемом цен на нефть выше $70 за баррель".