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Суд признал банкротом основателя и экс-владельца ритейлера "Связной"

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Суд признал основателя и бывшего владельца ритейлера "Связной" Максима Ноготкова банкротом, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Ноготков признан банкротом по решению Арбитражного суда Калужской области от 12 июля. В отношении бизнесмена введена процедура реализации имущества до 12 января 2019 года. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

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Суд Калужской области рассматривал заявление о признании Ноготкова банкротом с октября 2017 года, его подала связанная с ритейлером Strafor Commercial Ltd. Это заявление было подано в апреле прошлого года в Арбитражный суд Москвы, но затем было передано по подсудности в Арбитражный суд Калужской области (в связи с тем, что местом регистрации Ноготкова является деревня Звизжи Дзержинского района). Позже в качестве заявителя к делу присоединилась кипрская Aklia Trading Limited.

Strafor Commercial через суд требовала взыскать с Ноготкова 7,21 млрд рублей, указано в резолютивной части решения судебной инстанции. Требования Aklia Trading в решении суда не указаны.

Виктор Ельцов, которого суд утвердил финансовым управляющим Ноготкова, затруднился уточнить, в какой стране сейчас находится предприниматель.

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"Я предполагаю, что решение о банкротстве вряд ли будет обжаловано. В противном случае суд ввел бы процедуру реструктуризации долгов гражданина, а не реализации его имущества. То есть должник добропорядочно соглашается, что он действительно должен, но у него не хватает достаточного количества имущества и средств для погашения в полном объеме требований кредиторов и исполнения плана реструктуризации в сроки, установленные для этого законом", - сообщил Ельцов "Интерфаксу".

Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего о результатах реализации имущества М.Ноготкова назначено на 21 декабря.

Ноготков создал бизнес, из которого в итоге выросла группа "Связной", в середине 1990-х годов. В числе активов группы были ритейлер мобильной электроники "Связной", одноименный банк, интернет-магазин Enter, сеть ювелирных салонов Pandora (развивалась в России по франшизе) и др.

В конце 2014 года Ноготков потерял контроль над компанией из-за долговых проблем, после чего переехал с семьей в Калифорнию. Предприниматель выступал личным поручителем по долгам группы "Связной", поэтому все финансовые претензии и требования по возврату кредитов предъявлялись лично ему.

В настоящее время "Связной" объединен в совместное предприятие с "Евросетью", контролирующим акционером СП являются группа SLV Олега Малиса, у ПАО "Мегафон" - 25% + 1 акция. До конца года все салоны "Евросети" перейдут под бренд "Связной".

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Теги: Связной, Максим Ноготков

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