Экономика

Цинк обновил минимум цены на бирже за год на статданных из Китая

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Стоимость цинка на Лондонской бирже упала до минимума за год на опасениях по поводу замедления темпов роста экономики Китая.

Стоимость цинка упала на 2,7% - до $2507,5 за тонну в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME). С начала года его цена упала на 24%.

Как сообщалось, рост ВВП Китая во втором квартале замедлился, как и ожидал рынок, до 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило Государственное статистическое управление КНР. Три предыдущих квартала рост ВВП фиксировался на уровне 6,8%.

Аналитики Morgan Stanley полагают, что торговая война с США может еще сильнее замедлить рост экономики Китая в ближайшем будущем.

"Сейчас ситуация на рынке цинка неплохая, но стоит подождать и посмотреть, как Китай ответит на новые пошлины, - говорит аналитик Macquarie Group Вивьен Ллойд. - Одной громкой новости хватить для нового обвала".

В понедельник на LME дешевеют все металлы, кроме алюминия, цена которого слабо колеблется. Стоимость меди упала на 1,1%, до $6170 за тонну.

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Теги: Лондонская биржа металлов

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