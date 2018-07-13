Экономика

Китай увеличил экспорт алюминия до рекорда на фоне санкций в отношении "РусАла"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Китай в первой половине 2018 года увеличил экспорт алюминия до рекордного уровня - 2,71 млн тонн, на 12,8% больше, чем за тот же период прошлого года, на фоне повышения цен на металл на мировых рынках вслед за апрельскими санкциями США в отношении российского производителя алюминия "РусАл".

В июне экспорт необработанного алюминия и алюминиевой продукции из КНР вырос на 4%, до 510 тысяч тонн - максимального уровня с декабря 2014 года.

Импорт энергоносителей

В первом полугодии Китай увеличил импорт природного газа на 35,4% по сравнению с тем же периодом 2017 года, до 42,1 млн тонн, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Таким образом, КНР в этом году может окончательно закрепить за собой звание крупнейшего газового импортера в мире. Япония, которая по итогам января-мая уступила первое место Китаю, опубликует данные о закупках энергоносителей в I полугодии 19 июля.

Власти Китая пытаются нарастить потребление газа и сократить использование угля для отопления и генерации электроэнергии из-за серьезных экологических проблем. К 2020 году доля газа должна достичь 10% совокупного потребления энергоносителей, угля - снизиться до менее чем 58%.

Вместе с тем закупки газа за рубежом в прошлом месяце снизились на 1,5% по сравнению с маем - до 7,3 млн тонн с учетом как поставок по трубопроводам, так и перевозимого морем сжиженного природного газа (СПГ).

Импорт нефти в Китай снизился в июне на 12% по сравнению с маем, до 34,35 млн тонн. В пересчете на суточные объемы зафиксировано сокращение с 9,23 млн баррелей в сутки (б/с) до минимальных с декабря 8,39 млн б/с. При этом импорт увеличился на 5,8% по итогам I полугодия - до 224,8 млн тонн.

Сокращение поставок нефти в Китай в июне было связано с приказом частным НПЗ уменьшить объемы нефтепереработки на время проведения Шанхайской организации сотрудничества в Циндао, заявил аналитик Energy Aspects Михал Мейдан. Кроме того, по всей видимости, на это время была принудительно ограничена пропускная способность порта Циндао - одного из крупнейших в Китае и мире в целом.

В июле-августе спрос со стороны частных НПЗ может подстегнуть импорт нефти в Китай в целом. КНР занимает первое место в мире по объемам нефтяного импорта и второе (после США) по потреблению нефти.

Импорт нефтепродуктов в июне сократился более чем на четверть по сравнению с маем, а их экспорт - на 22%.

Несмотря на стремление повысить экологичность всех отраслей, Китай продолжает наращивать закупки угля: в прошлом месяце они подскочили на 14% относительно мая, а за полгода увеличились на 9,9%, до 146,2 млн тонн. Рост импорта угля объясняется в том числе сокращением внутреннего производства в КНР.

Другие статьи экспорта и импорта

Экспорт стали из Китая в июне увеличился на 0,9%, до 6,94 млн тонн - максимума с июля прошлого года. За период с января по июнь поставки упали на 13,2% в годовом выражении, до 35,43 млн тонн.

При этом закупки железной руды за рубежом рухнули в июне на 11,6%, что также частично объяснялось ограничениями в порту Циндао.

Китай увеличил импорт медной руды и концентратов в минувшем месяце на 11,4%, до 1,76 млн тонн, подъем с начала года составил 15,7%. Вместе с тем закупки за рубежом медной продукции составили 450 тыс. тонн против 475 тыс. тонн в мае, самого высокого уровня с декабря 2016 года.

Импорт соя-бобов Китаем в июне упал на 10,2% по сравнению с маем и вырос на 13% в годовом выражении - до 8,7 млн тонн. Показатель был меньше ожиданий рынка, поскольку сроки поставки бразильских грузов были перенесены на более позднее время в этом году из-за опасений дефицита на фоне торговой войны США и Китая, пишет агентство Bloomberg.

Как сообщалось, Китай увеличил экспорт в июне на 11,3% в долларовом выражении, а импорт - на 14,1%. Темпы роста, как экспорта, так и импорта, замедлились по сравнению с майскими показателями в 12,2% и 26%.

Экспорт в Россию вырос на 2,8% в годовом выражении, до $4,22 млрд, импорт из России - на 24,9%, до $4,19 млрд. Доля России в общей структуре китайской внешней торговли составила 2,4% как для экспорта, так и для импорта.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Китай

Новости по теме

Экономика
"Яндекс" получил разрешение на ввоз своего смартфона в страны ЕАЭС"Яндекс" получил разрешение на ввоз своего смартфона в страны ЕАЭС
Ранее создание нового гаджета компанией не анонсировалосьПодробнее
 Росфинмониторинг сообщил о пресечении вывода за рубеж 50 млрд рублейРосфинмониторинг сообщил о пресечении вывода за рубеж 50 млрд рублей
Деньги пытались вывести на основании неправомерных судебных решенийПодробнее
 Россия продлила продэмбарго до 31 декабря 2019 годаРоссия продлила продэмбарго до 31 декабря 2019 года
Продовольственное эмбарго против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции, действует с 6 августа 2014 годаПодробнее
 Миллиарды полковника Захарченко перечислены в бюджет РФМиллиарды полковника Захарченко перечислены в бюджет РФ
С этой инициативой ранее выступила Генпрокуратура РФ, чей иск был удовлетворен обеими инстанциямиПодробнее
FT выпустила расследование о "русском следе" в финансировании башни Трампа в ТоронтоFT выпустила расследование о "русском следе" в финансировании башни Трампа в Торонто
Издание узнало нюансы продажи доли в "Запорожстали" канадским бизнесменом российского происхождения Шнайдером, направившим вырученные деньги на Trump TorontoПодробнее
 Основатель Papa John's покинет пост главы совета директоров из-за расистских репликОснователь Papa John’s покинет пост главы совета директоров из-за расистских реплик
Ранее в мае Джон Шнаттер произнес слово "ниггер" в ходе телеконференцииПодробнее
 Число банкротств в первом полугодии 2018 года выросло на 3%Число банкротств в первом полугодии 2018 года выросло на 3%
При этом количество запущенных реабилитационных процедур, оставаясь мизерным, снизилось сразу на 16%Подробнее
 Рабочие Fiat объявили забастовку из-за перехода Роналду в "Ювентус"Рабочие Fiat объявили забастовку из-за перехода Роналду в "Ювентус"
Сотрудники возмущены тем, что автоконцерн на фоне разговоров о трудных временах оплатит часть из 100 млн евро расходов на трансфер футболистаПодробнее
 Соотношение средней пенсии к зарплате в РФ не вырастет, несмотря на индексациюСоотношение средней пенсии к зарплате в РФ не вырастет, несмотря на индексацию
В 2017 году средняя пенсия соответствовала 34% средней зарплаты, в последующие годы она будет составлять 32,5%Подробнее
 США подготовили новый список товаров из Китая для повышения пошлинСША подготовили новый список товаров из Китая для повышения пошлин
Сборами в 10% обложат продукты питания, уголь, сталь, мебель и велосипеды на общую сумму в $200 млрдПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 12 июля6 фото
12 июля
Фотохроника 12 июля
Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры15 фото
12 июля
Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры
Лучшие фото недели10 фото
06 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортФИДЕ отстранила Илюмжинова от руководства организациейВ РоссииМать Сенцова попросила президента России помиловать сынаЭкономика"Яндекс" получил разрешение на ввоз своего смартфона в страны ЕАЭСВ миреТрамп намерен поддерживать связи с Путиным, несмотря на инциденты в СолсбериВ миреПолиция заявила об отсутствии опасности в связи с госпитализацией мужчины в СолсбериВ миреВ результате взрыва в районе каирского аэропорта пострадали более 10 человек

Президент ФИФА назвал ЧМ в России лучшим в истории

Начальник московского главка СК ушел в отпуск с последующим увольнением

Начальник московского главка СК ушел в отпуск с последующим увольнениемПо данным источника, обязанности руководителя будет исполнять Андрей Стрижов Подробнее

Гигантский надувной шар "малыш Трамп" подняли в воздух в Лондоне

Гигантский надувной шар "малыш Трамп" подняли в воздух в ЛондонеБританские активисты таким образом выразили протест против визита президента США, накануне прилетевшего в Лондон Подробнее

Президент Италии вмешался в ситуацию с нелегалами, которых не выпускали с корабля

Сочи, Казань и Екатеринбург вошли в топ-5 городов ЧМ по числу упоминаний

На журналистку "Радио Свобода" составили административный протокол за нарушения в суде

Бывшего замдиректора Эрмитажа попросили приговорить к 4 годам колонии

Иран обещал продолжить продажу нефти в условиях санкций

Китай увеличил экспорт алюминия до рекорда на фоне санкций в отношении "РусАла"

Минэкономразвития предсказало рост годовой инфляции в августе до 2,9-3,1%

ФИДЕ отстранила Илюмжинова от руководства организацией

ФИДЕ отстранила Илюмжинова от руководства организациейФедерация считает, что ее президент нарушил кодекс этики, его отстранили до 2019 года Подробнее

Число жертв наводнений в Японии превысило 200 человек

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru