Китай увеличил экспорт алюминия до рекорда на фоне санкций в отношении "РусАла"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Китай в первой половине 2018 года увеличил экспорт алюминия до рекордного уровня - 2,71 млн тонн, на 12,8% больше, чем за тот же период прошлого года, на фоне повышения цен на металл на мировых рынках вслед за апрельскими санкциями США в отношении российского производителя алюминия "РусАл".

В июне экспорт необработанного алюминия и алюминиевой продукции из КНР вырос на 4%, до 510 тысяч тонн - максимального уровня с декабря 2014 года.

Импорт энергоносителей

В первом полугодии Китай увеличил импорт природного газа на 35,4% по сравнению с тем же периодом 2017 года, до 42,1 млн тонн, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Таким образом, КНР в этом году может окончательно закрепить за собой звание крупнейшего газового импортера в мире. Япония, которая по итогам января-мая уступила первое место Китаю, опубликует данные о закупках энергоносителей в I полугодии 19 июля.

Власти Китая пытаются нарастить потребление газа и сократить использование угля для отопления и генерации электроэнергии из-за серьезных экологических проблем. К 2020 году доля газа должна достичь 10% совокупного потребления энергоносителей, угля - снизиться до менее чем 58%.

Вместе с тем закупки газа за рубежом в прошлом месяце снизились на 1,5% по сравнению с маем - до 7,3 млн тонн с учетом как поставок по трубопроводам, так и перевозимого морем сжиженного природного газа (СПГ).

Импорт нефти в Китай снизился в июне на 12% по сравнению с маем, до 34,35 млн тонн. В пересчете на суточные объемы зафиксировано сокращение с 9,23 млн баррелей в сутки (б/с) до минимальных с декабря 8,39 млн б/с. При этом импорт увеличился на 5,8% по итогам I полугодия - до 224,8 млн тонн.

Сокращение поставок нефти в Китай в июне было связано с приказом частным НПЗ уменьшить объемы нефтепереработки на время проведения Шанхайской организации сотрудничества в Циндао, заявил аналитик Energy Aspects Михал Мейдан. Кроме того, по всей видимости, на это время была принудительно ограничена пропускная способность порта Циндао - одного из крупнейших в Китае и мире в целом.

В июле-августе спрос со стороны частных НПЗ может подстегнуть импорт нефти в Китай в целом. КНР занимает первое место в мире по объемам нефтяного импорта и второе (после США) по потреблению нефти.

Импорт нефтепродуктов в июне сократился более чем на четверть по сравнению с маем, а их экспорт - на 22%.

Несмотря на стремление повысить экологичность всех отраслей, Китай продолжает наращивать закупки угля: в прошлом месяце они подскочили на 14% относительно мая, а за полгода увеличились на 9,9%, до 146,2 млн тонн. Рост импорта угля объясняется в том числе сокращением внутреннего производства в КНР.

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Экспорт стали из Китая в июне увеличился на 0,9%, до 6,94 млн тонн - максимума с июля прошлого года. За период с января по июнь поставки упали на 13,2% в годовом выражении, до 35,43 млн тонн.

При этом закупки железной руды за рубежом рухнули в июне на 11,6%, что также частично объяснялось ограничениями в порту Циндао.

Китай увеличил импорт медной руды и концентратов в минувшем месяце на 11,4%, до 1,76 млн тонн, подъем с начала года составил 15,7%. Вместе с тем закупки за рубежом медной продукции составили 450 тыс. тонн против 475 тыс. тонн в мае, самого высокого уровня с декабря 2016 года.

Импорт соя-бобов Китаем в июне упал на 10,2% по сравнению с маем и вырос на 13% в годовом выражении - до 8,7 млн тонн. Показатель был меньше ожиданий рынка, поскольку сроки поставки бразильских грузов были перенесены на более позднее время в этом году из-за опасений дефицита на фоне торговой войны США и Китая, пишет агентство Bloomberg.

Как сообщалось, Китай увеличил экспорт в июне на 11,3% в долларовом выражении, а импорт - на 14,1%. Темпы роста, как экспорта, так и импорта, замедлились по сравнению с майскими показателями в 12,2% и 26%.

Экспорт в Россию вырос на 2,8% в годовом выражении, до $4,22 млрд, импорт из России - на 24,9%, до $4,19 млрд. Доля России в общей структуре китайской внешней торговли составила 2,4% как для экспорта, так и для импорта.