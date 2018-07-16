Экономика Российско-украинский газовый конфликт

Путин назвал условие продления транзита газа через Украину

Есть обновление от 19:20

Трамп тем временем заявил, что оставляет решение Германии об участии в "Северном потоке 2" за ней

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Россия готова продлить действующий контракт на транзит российского газа в Европу через Украину, который истекает в 2019 году, при условии урегулирования споров России и Украины в Стокгольмском арбитраже. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим коллегой Дональдом Трампом.

"Господин президент высказывал озабоченность в связи с исчезновением транзита через Украину. Россия готова сохранять этот транзит, мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде", - сказал Путин.

Трамп о "Северном потоке 2"

Президент США Дональд Трамп оставляет решение Германии об участии в "Северном потоке 2" за ней, но обещает, что американские энергоресурсы будут конкурировать с этой трубопроводной магистралью.

"Мы будем конкурировать, когда мы говорим о трубопроводе. Я не уверен, что это в лучших интересах Германии. США будут и уже являются самым крупным государством по нефти и газу. Мы продаем СПГ и должны конкурировать с трубопроводом",- сказал он на совместной пресс-конференцией с президентом России Владимиром Путиным.

Трамп напомнил, что ранее обсуждал этот вопрос с канцлером ФРГ Ангелой Меркель: "Я обсудил с Ангелой Меркель в жестких тонах этот вопрос. У них есть близкий источник (Россия - ИФ)".

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Теги: РФ, США

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