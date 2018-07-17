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Нефть Brent подорожала до $72 за баррель

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок во вторник возобновили разнонаправленные изменения после обвала накануне, связанного с опасениями увеличения поставок на мировой рынок. В понедельник Brent завершила торги на самой низкой отметке с 17 апреля, WTI - на минимуме за три недели.

Во вторник положительное влияние на настроения инвесторов оказывают ожидания дальнейшего сокращения коммерческих запасов нефти в США, которые уже находятся на минимуме с 2015 года.

Сентябрьский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени подорожал на $0,25 (0,35%) - до $72,09 за баррель.

Котировка WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 2 цента (0,03%) - до $68,04 за баррель.

По итогам торгов в понедельник Brent потеряла $3,49 (4,63%) и опустилась до $71,84 за баррель, а WTI подешевела на $2,95 (4,15%) - до $68,06 за баррель.

Запасы нефти в США упали на прошлой неделе на 3,05 млн баррелей после сокращения более чем на 12 млн баррелей неделей ранее, прогнозируют эксперты, опрошенные агентством Bloomberg.

В Ливии возобновились ограничения добычи на крупнейшем нефтяном месторождении.

Вместе с тем инвесторов тревожат такие факторы, как увеличение экспорта нефти из Саудовской Аравии, потенциальное высвобождение части стратегического нефтяного резерва США и напряженность в торговых отношениях Вашингтона с другими странами.

По оценкам аналитиков Goldman Sachs, политические решения США подстегнут волатильность нефтяных цен. Brent будет оставаться в диапазоне $70-80 за баррель и попробует снова подняться выше $80 за баррель, но не в летние месяцы, а ближе к концу года. Из-за колебаний поставок из Ливии, Саудовской Аравии и Ирана мировой рынок в августе может столкнуться с избытком предложения нефти в размере 300 тыс. баррелей в сутки (б/с), тогда как в июне фиксировался дефицит около 500 тыс. б/с, отмечают эксперты.

Сентябрьские фьючерсы на нефть в Шанхае подешевели во вторник на 1,7%, до 483,6 юаня.

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Теги: нефть

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