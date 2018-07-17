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Постпред РФ при ОПЕК отметил важность хотя бы частичного сохранения экспорта нефти из Ирана

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Даже частичное сохранение экспорта иранской нефти в условиях американских санкций окажет стабилизирующее воздействие на рынок нефти, заявил постпред РФ при ОПЕК и других международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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"На министерской встрече в Вене члены Совместной комиссии подтвердили свою приверженность цели продолжения иранского экспорта нефти и нефтепродуктов", - сказал Ульянов в интервью "Интерфаксу" во вторник. "Если это задачу удастся хотя бы частично решить, это должно оказать стабилизирующее воздействие на рынок нефти", - подчеркнул российский постпред.

Говоря о будущем сделки ОПЕК+, Ульянов отметил, что "она вряд ли может быть подорвана в результате односторонних действий США" в отношении Ирана.

Дипломат отметил, что "по оценкам знатоков мирового нефтяного рынка, цена нефть в связи с развитием событий вокруг Ирана может заметно подскочить". "В какой мере, пока остается гадать", - добавил Ульянов.

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Теги: ОПЕК, Россия, нефть

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