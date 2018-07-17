ЦБ счел слишком оптимистичным прогноз Минэкономразвития по инвестициям

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Прогноз Минэкономразвития по росту инвестиций на период до 2024 года является "довольно оптимистичным", для его достижения должны благоприятно сложиться все условия, включая внешнюю конъюнктуру и геополитическую обстановку, предупреждают в ЦБ.

Как сообщалось, Минэкономразвития в конце июня подготовило новый макропрогноз до 2024 года, в котором заложен рост инвестиций в основной капитал в 2018 году на 3,5%, в 2019 году - на 3,1%, в 2020 году - сразу на 7,6%, в 2021 году - на 6,9%, в 2022-2024 годах - в среднем 6,4% в год.

Одновременно министерство подготовило план мероприятий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в ВВП (соответствующее поручение поставил перед правительством президент). Кабинет министров на заседании 12 июля принял за основу проект этого плана.

Источник в финансово-экономическом блоке сообщил "Интерфаксу", что ЦБ в письме за подписью первого зампреда Ксении Юдаевой отмечает, что прогноз, предполагающий увеличение доли инвестиций в основной капитал до уровня 25% ВВП, "в целом является внутренне согласованным, однако представляется довольно оптимистичным".

В ЦБ предупреждают, что для достижения обозначенных параметров "все необходимые условия должны сложиться благоприятно, масштабные структурные и институциональные преобразования - пройти максимально эффективно, а участники экономических отношений - с готовностью включиться в формирование инвестиционно-инновационной модели экономического роста".

В ЦБ отмечают, что Минэкономразвития предполагает существенную перестройку российской экономики, включая изменение структуры производства, импорта, источников финансирования "в очень сжатые сроки".

"В то же время мероприятия, заложенные в проект плана мероприятий, во многом направлены на улучшение инвестиционного климата, за которым последует изменение деловых практик. Эффект данных мер в значительной степени может проявиться уже за горизонтом периода действия плана. Поэтому, по мнению Банка России, полная реализация указанных выше предпосылок и достижение запланированных параметров сценария на указанном горизонте находится в зоне риска", - описывают в ЦБ риски.

В частности, в ЦБ отмечают, что предусмотренная сценарием динамика объема привлеченных средств для финансирования инвестиций в основной капитал "возможна с учетом основных экономических параметров сценария при существенном улучшении делового климата, геополитических условий и благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре".

"Например, предполагаемый масштабный рост вложений населения в долговые и долевые инструменты может сократить приток средств населения на долгосрочные депозиты банков, что ограничит возможности банков наращивать долгосрочное кредитование", - предупреждают в ЦБ.

По словам источника, ЦБ в своем письме особо подчеркивает, что "важнейшим условием успешного решения задачи перехода к инвестиционно-инновационной модели экономического развития являются усилия, направленные на создание благоприятного делового климата: системная защита прав собственности и прав инвесторов; совершенствование судебной системы и практик правоприменения; развитие конкурентной среды, в том числе на финансовом рынке".