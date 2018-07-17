В Goldman Sachs с 1 октября сменится исполнительный директор

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров Goldman Sachs Group Inc назначил новым главным исполнительным директором Дэвида Соломона, сообщается в пресс-релизе банка.

Он вступит в должность 1 октября текущего года.

Нынешний CEO Ллойд Бланкфейн покинет этот пост 30 сентября, а также перестанет быть председателем совета директоров в конце 2018 года. Он занимал эти должности с 2006 года.

В настоящее время 56-летний Соломон является президентом и одним из главных операционных директоров, он занял эту должность в 2016 году. Соломон пришел в Goldman Sachs в 1999 году, в 2006 году стал одним из руководителей инвестиционного подразделения банка.

Это назначение было ожидаемым, поскольку позиция президента в Goldman Sachs считается зарезервированной за будущим главным исполнительным директором. Президентами работали нынешний CEO Ллойд Бланкфейн и его предшественник Генри Полсон.