Экономика

РФ в мае продолжила резкое сокращение вложений в US Treasuries

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Вложения России в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в мае претерпели драматическое снижение второй месяц подряд.

Как сообщалось, в апреле, на фоне введения жестких антироссийских санкций, инвестиции РФ в US Treasuries упали почти вдвое - с $96,1 млрд до $48,7 млрд. Во вторник Минфин США опубликовал данные за май, и России в списке крупнейших держателей американского госдолга впервые за много лет не оказалось вообще. Последнее место в этом списке по итогам мая занимает Чили с $30,2 млрд, то есть минимально возможное снижение российского показателя за месяц - $18,5 млрд.

Апрельское снижение было рекордным за последние годы как в абсолютном, так и в процентном выражении. В 2013 году инвестиции РФ в US Treasuries превышали $150 млрд, затем, на фоне ухудшения отношений с западными государствами из-за украинского конфликта, наступил период сокращения вложений. В отдельные месяцы Россия продавала казначейские обязательства США на сумму порядка $20-25 млрд. В 2015 году Россия увеличила вложения в американские госбумаги на $6,1 млрд, в 2016 году - сократила на $6 млрд, в 2017 году - нарастила на $16,1 млрд.

ЦБ РФ, размещая резервы в различных инструментах, взвешивает все риски, включая геополитические, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопросы депутатов Госдумы 19 июня, после публикации данных по US Treasuries за апрель.

"Мы проводим политику, чтобы резервы надежно хранились и были диверсифицированы. Оцениваем все риски - финансовые, экономические, геополитические, принимая решение по размещению средств", - сказала глава ЦБ. При этом она отказалась от конкретных комментариев по этому вопросу, дав стандартный в таких случаях ответ - ЦБ раскрывает информацию о размещении резервов с временным лагом в полгода. "Куда мы вкладываем деньги - мы даем с лагом в шесть месяцев. Это политика ЦБ. Потому что мы крупный держатель резервов, и мы не раскрываем своих действий последних. Когда мы опубликуем данные - будет видна новая структура", - отметила Э.Набиуллина.

Китай, крупнейший держатель американских долговых обязательств, в мае почти не изменил вложения в US Treasuries - они составили $1 трлн 183,1 млрд. На втором месте - Япония с показателем $1 трлн 48,8 млрд.

На третьем месте на конец мая находилась Ирландия, на четвертом - Бразилия, на пятом - Великобритания. В топ-10 держателей US Treasuries также входят Швейцария, Люксембург, Гонконг, Каймановы острова, Тайвань.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в мае вырос до $6 трлн 213,6 млрд с $6 трлн 169 млрд. Из этой суммы $4 трлн принадлежали правительствам или центробанкам иностранных государств.

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Теги: Россия, США, Treasuries

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