Вкладчикам банка "Таатта" выплатят 4,4 млрд рублей страхового возмещения

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Выплаты вкладчикам банка "Таатта", лишенного лицензии, начнутся 18 июля и составят 4,4 млрд рублей, сообщило Агентство по страхованию вкладов.

"Согласно реестру обязательств банк "Таатта" за выплатой страхового возмещения на сумму около 4,4 млрд руб. могут обратиться порядка 8,6 тыс. вкладчиков, в том числе около 1,5 тыс. вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 236 млн рублей", - говорится в сообщении.

Выплаты начинаются с 18 июля в трех банках-агентах. Страховое возмещение вкладчикам, проживающим во всех субъектах Российской Федерации, кроме вкладчиков банка в городе Уяр (Красноярский край), а также вкладчиков, проживающих в Республике Крым и Севастополе, выплатят Сбербанк и банк "Восточный". В Крыму и Севастополе эту работу выполнит Российский национальный коммерческий банк (РНКБ). В городе Уяр страховое возмещение выплатит Почта банк.

Банк России отозвал лицензию у банка "Таатта" 5 июля. ЦБ РФ также аннулировал лицензию якутского банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В банк назначена временная администрация до появления конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств в особо крупном размере из кассы московского филиала банка.

"Таатта" по итогам первого квартала 2018 года занял 210-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".