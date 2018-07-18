Экономика

Совет директоров "Интер РАО" прекратил полномочия члена правления Ильнара Мирсияпова

В состав совета директоров избрана Александра Панина

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Интер РАО" досрочно прекратил полномочия члена правления компании Ильнара Мирсияпова и избрал в состав Александру Панину, сообщила компания.

Замгендиректора по маркетингу и сбыту ООО "Интер РАО - Управление электрогенерацией" Панина избрана в правление "Интер РАО" сроком на пять лет. Ранее, в июне, она сменила на должности руководителя блока трейдинга арестованную по подозрению в шпионаже в пользу Румынии Карину Цуркан.

О том, что Мирсияпов в скором времени покинет "Интер РАО", "Интерфаксу" рассказывали источники. По версии газеты "Коммерсантъ", топ-менеджер может перейти на работу в одно из профильных федеральных ведомств.

За последний месяц в "Интер РАО" произошло сразу несколько кадровых перестановок. Помимо отставки Цуркан и прихода на ее место Паниной, Мирсияпов был переведен с позиции руководителя блока стратегии и инвестиций на должность куратора взаимодействия с органами госвласти. При этом до сегодняшнего дня он сохранял место в правлении.

Также в середине июля свою должность покинул гендиректор ООО "Интер РАО - Электрогенерация" Тимур Липатов. Вместо него был назначен советник предправления "Интер РАО" и экс-руководитель ООО "Центр энергоэффективности Интер РАО ЕЭС" Александр Корешев.

"Интер РАО" управляет активами в России, а также в Европе и СНГ. Установленная мощность электростанций компании - 32,5 ГВт. Компания является оператором экспорта-импорта электроэнергии. На 11 июля ОАО "Роснефтегаз" принадлежит 27,63% в капитале "Интер РАО", "ФСК ЕЭС" владеет 12,24%. В собственности "Интер РАО Капитал" находятся 29,41% акций. В свободном обращении - 30,72% акций.

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Теги: Интер РАО, Ильнар Мирсияпов, Александр Панин

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