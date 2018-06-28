"Интер РАО" прекратило полномочия обвиняемой в шпионаже Цуркан

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Cовет директоров ПАО "Интер РАО" с 28 июня прекратил полномочия члена правления компании Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже, сообщили в компании.

Цуркан возглавляла в "Интер РАО" направление трейдинга. Временно исполняющей обязанности руководителя блока трейдинга, а также заместителем руководителя дивизиона "Экспорт" стала Александра Панина. Она будет совмещать эту работу с должностью замгендиректора по маркетингу и сбыту ООО "Интер РАО - Управление электрогенерацией", говорится в сообщении компании.

Еще один член правления - Ильнар Мирсияпов - переведен с должности руководителя блока стратегии и инвестиций на должность куратора взаимодействия с органами госвласти. На должность руководителя блока стратегии и инвестиций назначен Алексей Маслов, занимавший должность директора по стратегии в блоке стратегии и инвестиций, сообщила "Интер РАО".

Это не первое изменение в руководящем составе компании за последние дни. В пятницу также стало известно, что "Интер РАО" покинул Антон Назаров, с 2010 г. занимавший должность директора по связям с общественностью.

На Цуркан возбуждено уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Если ее вина будет доказана, Цуркан грозит от 10 до 20 лет заключения. Лефортовский суд Москвы в июне санкционировал ее арест до 13 августа.

Информированный источник, знакомый с ходом расследования, сообщил "Интерфаксу", что Цуркан подозревается в шпионаже в пользу Службы внешней разведки Румынии, которая в свою очередь, по некоторым данным, сотрудничает с ЦРУ. Сама Цуркан вину не признает.

"Интер РАО" управляет активами в России, а также в Европе и СНГ. Установленная мощность электростанций компании - 32,5 ГВт. Компания является оператором экспорта-импорта электроэнергии. Крупнейший пакет в капитале "Интер РАО" принадлежит ОАО "Роснефтегаз" - 27,63%, "ФСК ЕЭС" владеет 18,57%, "РусГидро" - 4,92%. На долю "Интер РАО Капитал" приходится 18,37%. В свободном обращении находятся 30,52% акций.