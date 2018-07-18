Рост реальных доходов населения РФ в июне замедлился до 0,2% в годовом выражении

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В годовом выражении (по сравнению с июнем 2017 года) рост реальных доходов населения РФ в июне 2018 года составил лишь 0,2% после роста на 0,3% в мае, 5,7% в апреле, 4,7% в марте и на 4,4% в феврале. Об этом сообщил в среду Росстат.

Реальные доходы населения РФ в июне 2018 года выросли на 10,1% по сравнению с маем 2018 года,

В номинальном выражении доходы населения в июне 2018 года составили 33 тыс. 282 рубля - на 3,2% выше, чем в июне 2017 года, и на 9,5% выше мая 2018 года.