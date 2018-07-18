Население РФ за январь-май сократилось на 77,8 тыс. человек

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Население РФ за январь-май 2018 года сократилось на 77,8 тыс. человек, на 1 июня составляло 146,8 млн человек, сообщил в среду Росстат.

Как сообщалось, население РФ за 2017 год увеличилось на 77,4 тыс., за 2016 год - на 259,7 тыс. человек.

Число родившихся в РФ в январе-мае 2018 года снизилось до 651,1 тыс. человек с 679,2 тыс. человек за аналогичный период прошлого года. Число умерших в январе-мае текущего года выросло до 798,3 тыс. человек с 791 тыс. человек в январе-мае 2017 года.

Таким образом, за январь-май 2018 года была зафиксирована естественная убыль населения на 147,2 тыс. человек (против 111,8 тыс. человек в январе-мае 2017 года). Миграционный прирост лишь на 47,2% компенсировал численные потери населения. Миграционный прирост за январь-май 2018 года составил 69,5 тыс. человек против 80,7 тыс. человек в январе-мае 2017 года.