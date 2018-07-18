В Минфине сочли преждевременным введение сбора за онлайн-покупки за рубежом

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Наделение правительства РФ правом устанавливать для физических лиц дополнительный платеж при покупке товаров в зарубежных интернет-магазинах преждевременно, считает замглавы Минфина Илья Трунин.

"Сейчас эту норму вводить преждевременно", - заявил он в ходе заседания комитета по бюджету и налогам Госдумы в среду.

Норма была убрана из готовящегося к принятию во втором чтении законопроекта "О таможенном регулировании" в РФ.

Как сообщалось, 16 июня комитет по бюджету нижней палаты парламента одобрил к принятию во втором чтении законопроект "О таможенном регулировании" в РФ. Согласно одобренной на комитете поправке в статью 194 (Применение таможенных платежей в отношении товаров для личного пользования) правительство РФ получало право "устанавливать платеж в отношении товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках международной электронной торговли, а также порядок и сроки его уплаты".

"Позже при работе с юристами они обратили наше внимание, совершенно справедливо, о том, что у нас появилась поправка, которой никогда не было: ни в рекомендациях рабочей группы, она у нас нигде не проходила, но оказалась в поправках правительства. Я сразу скажу, мы ее просмотрели", - сообщил глава комитета Андрей Макаров в ходе заседания в среду. Он попросил представителя правительства обосновать необходимость данной поправки. "Хотелось бы услышать, каким образом эта норма попала в таблицу поправок и что имело в виду правительство, когда ее включало?", - поинтересовался депутат.

Замглавы Минфина Илья Трунин пояснил, что правительство исходило из того, что в будущем такая законодательная норма могла бы помочь, если бы была введена специальная система платежей для операторов электронной торговли. "Однако тут я согласен, с замечанием, которое высказал комитет. Во-первых, если электронная торговля должна облагаться, то она должна облагаться не только для физических лиц. Во-вторых, понятия международной электронной торговли нет в законодательстве. В-третьих, в любом случае это не предмет таможенного регулирования, поскольку все таможенные платежи, которые связаны с пересечением границы и в частности с беспошлинным ввозом товаров для личного пользования, они установлены даже не российским законодательством, а законодательством ЕврАзЭс", - пояснил замминистра.