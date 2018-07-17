Экономика

В РФ предложили ввести платеж за покупку товаров в зарубежных интернет-магазинах

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ может получить право устанавливать для физических лиц отдельный платеж при покупке ими товаров в зарубежных интернет-магазинах, следует из поправок, представленных на заседании комитета по бюджету Госдумы в понедельник.

Поправки правительство внесло ко второму чтению законопроекта "О таможенном регулировании". Это - новая редакция действующего сейчас ФЗ "О таможенном регулировании", его принятие необходимо для приведения российского таможенного законодательства в соответствие с нормами принятого в 2017 году Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС).

Согласно одобренным к принятию во втором чтении на комитете поправкам, правительство РФ "вправе устанавливать платеж в отношении товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках международной электронной торговли, а также порядок и сроки его уплаты".

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Как сообщалось, ранее ФТС направила в Минфин предложение облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах.

Сейчас в России пошлинами не облагаются посылки, общая стоимость которых за месяц не превышает 1000 евро, а вес - 31 кг. Сверх суммы уплачивается пошлина - 30%, но не менее 4 евро за 1 кг. Партнеры России по ЕАЭС уже договорились постепенно снижать максимальную сумму: по Таможенному кодексу ЕАЭС с 2019 года до 500 евро, а с 2020 года - до 200 евро.

Как сообщал "Интерфаксу" замглавы ФТС Тимур Максимов, ведомство предлагает "приравнять трансграничную интернет-торговлю к пересылке в коммерческом обороте, а не для личного пользования (как сейчас), ввести платеж в 20% для коммерческого оборота ниже 200 евро, ввести единую ставку для физических лиц в 20% (что примерно соответствует средневзвешенному НДС + средневзвешенная пошлина по широкой номенклатуре товаров), распространить запреты и ограничения, техническое регулирование на такую торговлю".

"Это все сделает регулирование интернет-торговли фискально нейтральным для разных бизнес-моделей и уберет дискриминацию национальных компаний", - отмечал замглавы ФТС.

Бюджету отмена беспошлинного порога добавит 25 млрд рублей в год, писали ранее "Ведомости" со ссылкой на чиновников.

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Теги: Россия, Госдума

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